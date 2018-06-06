Игровой тоннель для кошек

Кошки — большие любители всевозможных коробок и ящиков. Составить конкуренцию этому пристрастию может разве что их любовь к высоте. Впрочем, есть и еще одна занимательная конструкция, которая может прийтись по вкусу домашним любимцам, — тоннель для кошек.

Кошки — хищники, и в условиях квартиры они ведут себя точно так же, как их дикие предки: прячутся в засаде, подолгу караулят жертву и любят внезапно накинуться на нее. Укрытием может служить и диван, и кровать, и кресло, и любая коробка — все что угодно. Игровой тоннель для кошек — это более продвинутый вариант, но смысл у него такой же.

Это прекрасная игрушка как для маленьких котят, так и для взрослых кошек — как правило, эта конструкция нравится всем питомцам. Существует два типа тоннелей: вертикальные и горизонтальные.

Горизонтальные тоннели

В свою очередь они тоже бывают разных видов. Например, самые простые горизонтальные тоннели похожи на трубы, а более сложные варианты представляют собой многоуровневые конструкции с несколькими входами. Выбор зависит от личных предпочтений хозяина и наличия свободного пространства в квартире. Есть и еще более сложные тоннели, которые можно моделировать самостоятельно: части конструкции отсоединяются и крепятся друг к другу.

Вертикальные тоннели

Такой тип тоннелей — прекрасное решение для небольших квартир, так как вертикальный тоннель занимает мало места. Внутри него расположены полки, по которым кошка взбирается наверх — к домику. Такую конструкцию можно установить рядом со шкафом или специально прибить полку — это обязательно придется по вкусу питомцу, которому нравится сверху наблюдать за происходящим в доме.

Как выбрать тоннель для кошки?

Выбирая игровую конструкцию, обратите внимание на материал изделия, его стоимость и качество. Лучше, чтобы тоннель для кошки был сделан из мягкого материала и был приятным на ощупь. Низкая стоимость конструкции — повод задуматься, ведь дешевые модели зачастую изготавливаются из низкокачественных материалов и вряд ли долго прослужат. Также обязательно присмотритесь к самому тоннелю: из него не должны торчать никакие детали, нитки, куски ткани и прочее. Если вы не нашли подходящий тоннель для кошки, не расстраивайтесь: его можно изготовить и самостоятельно.

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Тоннель для кошки своими руками

Сначала необходимо определиться, какой именно тоннель вы хотите. Для установки в небольшом пространстве хорошо подойдет вертикальная модель; если же места много, можно рассмотреть вариант горизонтальной конструкции с несколькими отсеками.

В качестве самой простой конструкции и основы для горизонтального тоннеля может служить детская корзина для игрушек. Принцип ее устройства схож с тоннелем: на широкую спираль крепится ткань, которая удерживается за счет жесткости колец. Достаточно проделать сквозное отверстие в такой корзине, и тоннель готов.

Более сложные варианты конструкции можно изготовить из более жестких материалов: ДСП или пластиковых труб. Они также подойдут и для создания вертикальных тоннелей — простая мягкая ткань в данном случае не годится.

Тоннель, изготовленный из пластика или ДСП, нужно обязательно обшить мягкой тканью, на которой кошке будет приятно лежать, а также соорудить полки, если вы решили сделать вертикальную конструкцию.

Кстати, изготовить тоннель для кошки можно и из простых картонных коробок. Это вариант на скорую руку, но питомец наверняка оценит его по достоинству. Для этого потребуется несколько картонных коробок. В них вырезаются отверстия по размеру кошки, и получившиеся детали склеиваются в единую конструкцию. В таком тоннеле можно сделать тупиковые зоны, а можно построить настоящий лабиринт на всю комнату.

Выбирая тоннель для питомца, будьте внимательны. Ориентируйтесь на его предпочтения, характер и привычки.

Если он любит залезать на шкаф, исследует полки, вероятно, он по достоинству оценит вертикальные модели. Если у вас не одна кошка, лучше выбирать более сложные конструкции, в которых питомцы смогут играть вместе.

Фотографии: Коллекция/ iStock

Petstory — знаем все о кошках и собаках

Petstory — знаем все о кошках и собаках