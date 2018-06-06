Аманда Сейфрид рассказала, как победа Трампа на выборах вдохновила ее на брак

Пока многочисленные голливудские звезды «оплакивали» результаты президентских выборов, Аманда Сейфрид нашла весьма неожиданный позитивный момент в той ситуации — в новом интервью изданию Elle актриса рассказала, что именно победа Трампа на выборах вдохновила ее заключить брак с Томасом Садоски

32-летняя актриса украсила обложку июльского номера британской версии Elle и поделилась своей мотивацией для оформления брака:

«Это было примерно так: Трамп победил на президентских выборах, казалось, что весь мир сошел с ума, и я подумала: «Это какой-то чудовищный сон, но я могу и не проснуться. Если уж все так сложилось, давай поженимся»».

попкорнnews