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Аманда Сейфрид рассказала, как победа Трампа на выборах вдохновила ее на брак
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Аманда Сейфрид рассказала, как победа Трампа на выборах вдохновила ее на брак 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Пока многочисленные голливудские звезды «оплакивали» результаты президентских выборов, Аманда Сейфрид нашла весьма неожиданный позитивный момент в той ситуации — в новом интервью изданию Elle актриса рассказала, что именно победа Трампа на выборах вдохновила ее заключить брак с Томасом Садоски.
32-летняя актриса украсила обложку июльского номера британской версии Elle и поделилась своей мотивацией для оформления брака:
«Это было примерно так: Трамп победил на президентских выборах, казалось, что весь мир сошел с ума, и я подумала: «Это какой-то чудовищный сон, но я могу и не проснуться. Если уж все так сложилось, давай поженимся»».
попкорнnews
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