11 ошибок в описании вакансии

«У нас есть рядовые позиции, у которых такой большой отклик, но слишком низкая конверсия», «Мы столько тратим время на просмотр откликов и отсев неподходящих кандидатов». Почему же? На этот вопрос порталу HR-tv.ru ответила Дарья Фомина , employer brand manager employer-брендингового агентства makelove.

1. О. Т. У.

Расшифруем аббревиатуру: Обязанности. Требования. Условия. Посмотрим на вакансию компании, которая работает над своим employer брендом, розничная сеть МТС

Кандидат видит разницу между вот такой красивой и нестандартно написанной вакансией и той, где условия практически такие же, но написаны в формате «О. Т. У.», и его выбор скорее будет в пользу первой.

2. Расскажите меньше о себе

Оставлю тот же наглядный пример. Смотрите, п ервый блок вакансии посвящен не требованиям, а возможностям, которые получит кандидат. И что самое важное — объем этого блока в разы больше, чем блок «что ждем от тебя». Кандидаты, особенно массовых специальностей, хотят в большей степени понять, что им предложат, нежели «подойдет ли он по описанию». Это верный подход к подаче вакансии.

3. Ответственность, внимательность, усидчивость и т.п.

Старайтесь не писать банальные требования к кандидатам. «Внимательность и пунктуальность» всегда будут в тренде, и ни один работодатель не оценит сотрудника, который постоянно опаздывает и повторяет одни и те же ошибки.

4. #nofilters

Зачастую работодатели пренебрегают фильтрами, которые устанавливаются при отклике на вакансию: задание, сопроводительное письмо или даже тест на определение психотипа. Многочисленные заявки клиентов на увеличение конверсии массовых позиций являются результатом того, что у вакансий отсутствуют такие фильтры. А то и вовсе имеют несколько ошибок, приведенных в этом материале. Вот и получают рекрутеры несколько десятков тысяч откликов и всего тысячу подходящих, если повезет.

5. ТК не отменяли

Про данную ошибку не буду много говорить, достаточно ознакомиться с ТК РФ, Глава 1, Статья 3 «Запрещение дискриминации в сфере труда». Нельзя писать, что на позицию секретаря желательна «девушка, славянской внешности, религия: православие» и тд.

6. RTB или не приукрашивай

RTB (Reasons To Believe) — термин, обозначающий наличие доверительного и убеждающего элемента. Ответ на вопрос «Почему мне вам верить?». Очень часто можно увидеть в описании «супер-офис, печеньки и чай, космические проекты и прочее». А по факту кандидат проходит собеседование в бывшей кладовой, в офисе нет и намека на слово «супер» из описания вакансии, а печеньки и чай будут, если скинешься в начале месяца.

Перед написанием вакансии определитесь, что действительно может привлечь кандидата. Иногда кажется, что в компании вообще ничего особенного нет. Но при подробном обсуждении всегда можно найти преимущества работы в любой организации.

7. Очень длинное или непонятное название, которое сработает против вас Данную ошибку разобью на две. Первая на примере с позициями для продажников. Как только этих ребят не называют: «менеджер по работе с клиентами», «менеджер по развитию бизнеса», «salesmanager» и прочее. Такие вакансии завлекут своей «блестящей оберткой», но, скорее всего, оттолкнут последующими пояснениями.

Вторая посвящена тем, кто уже в названии вакансии старается её максимально описать, например «Начинающий специалист в отдел продаж недвижимости (с гарантированными выплатами)».

8. Сплошной текст

Длинное «полотно» из текста гарантированно оттолкнет потенциальных сотрудников. Лучше отобразить основные и самые важные пункты в вакансии, прочитав которые кандидат точно поймет моё/не моё. Если у вас много информации, которую необходимо отобразить, то важно её правильно структурировать, например:

9. Грамотность

К самым распространенным ошибкам относятся грамматические и пунктуационные. Тут расписывать не буду, просто странно, когда требование «грамМотный» не соблюдается даже HR-специалистом. 10. А что там у конкурентов?

Все мы любим просматривать вакансии конкурентов. Увидев что-то очень интересное и нестандартное (в тексте или оформлении), хочется использовать что-то похожее и в своих объявлениях. Но не стоит. Лучше найдите чем вы отличаетесь и продемонстрируйте это в тексте или оформлении.

11. Неестественные фото из стоков

Используете людей на иллюстрациях? Пусть это будут ваши реальные работники. Фотографии из стоков, где «сотрудники» неестественно улыбаются, не вызовут у кандидата доверие. Вот пример вакансии с настоящими сотрудниками:

Избегая этих ошибок, вы можете гарантировать себе высокую конверсию и большее количество качественных кандидатов. Важно вместе со своей командой выбрать правильные RTB и «вкусно» подать вакансию.

Если сомневаетесь в чем-то, обратитесь к профессиональным агентствам, которые помогут выявить ценностное предложение и предложат креативные решения по оформлению.

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