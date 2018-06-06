«Время шло на секунды»: врачи спасли сибирячку с «катастрофой» в животе

Хирурги новосибирской городской больницы № 25 выписывают 43-летнюю сибирячку, которой сделали две сложнейшие операции — из-за сильного удара в живот она потеряла много крови, а скорую ей вызвали только через три часа после этого.

Людмила Набоко попала в городскую больницу № 25 поздно вечером 16 мая с тяжелейшей травмой живота, у неё была настоящая «катастрофа» в брюшной полости — сильное повреждение внутренних органов, рассказал корреспонденту НГС заместитель главного врача по хирургии Дмитрий Ковинько.

После короткого обследования пациентку увезли в операционную. По словам Ковинько, «время шло на минуты и даже секунды».

Врачи выяснили, что 43-летней пациентке вызвали скорую только через три часа после того, как она получила травму — в стенках толстой и тонкой кишки начались изменения некротического характера.

«Было достаточно массивное повреждение брыжейки толстой и тонкой кишки, что вызвало полный отрыв сосудов, питающих, соответственно, половину толстой кишки и значительную часть тонкой кишки», — объяснил хирург.

Кроме того, участок 12-пёрстной кишки был полностью разорван.

«Несмотря на героические усилия анестезиологической бригады, положение пациентки было крайне тяжёлым», — признался Дмитрий Ковинько.

На первой операции ей удалили значительные части толстой и тонкой кишки. По словам врача, сибирячка потеряла 1,5 литра крови ещё до операции, а общая кровопотеря составила около 2 литров. Проводить сразу вторую операцию было рискованно, и Людмилу Набоко перевели в реанимацию до 21 мая.

На следующей операции хирурги выполнили ещё один сложный этап: соединили вновь в «единое целое» 12-пёрстную кишку и тонкую кишку, а также тонкую кишку с толстой кишкой.

Сейчас Людмила Набоко чувствует себя хорошо — на днях её выпишут из больницы.

Пациентка отказалась подробно рассказать, как получила такую тяжёлую травму, лаконично отметив, что это был несчастный случай, «бытовая травма», которую она получила, находясь в Калининском районе. После удара она ещё нашла в себе силы дойти до знакомых, которые и вызвали ей скорую.

«Наверное, [у меня был] болевой шок. Им (врачам. — М. М.) большое спасибо, что я боли практически не почувствовала. У меня была боль только первая — от удара. А потом в реанимации только пить хотелось…

Я, можно сказать, лёгким испугом отделалась. Я очнулась, считайте, здоровая — меня в палату перевели на девятый день», — рассказала Набоко.

В больнице её навещали родные — скоро она вернётся домой в посёлок Сокур в 30 километрах от Новосибирска, будет воспитывать 1,5-летнюю внучку. По словам Дмитрия Ковинько, пациентка практически здорова и сможет вести полноценную жизнь, только около года ей придётся соблюдать диету и есть только полезную, нетвёрдую пищу.

Ранее новосибирские врачи прооперировали Алехандро Соколовски из Лондона, который страдал серьёзными нарушениями ритма сердца. По его словам, в Англии ему не смогли помочь, прописав вместо операции «ведро» таблеток.