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Водонаева показала абсолютно голую грудь
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Водонаева показала абсолютно голую грудь 

WDay.ru 26 минут назад
Фото: WDay.ru
Фанаты пришли в восторг, хейтеры рассмотрели силикон, а блюстители морали до сих пор бьются в истерике, обсуждая фото.
Алена, конечно, слукавила, приправив секси-пост сообщением о том, кто именно делал ей укладку для фотосессии: вовсе не волосы она хотела нам показать в первую очередь. С другой стороны, не могла же Алена честно написать: «Смотрите, какая красивая у меня грудь!» Это выглядело бы как-то несексуально. Хотя опровергнуть данный комментарий было бы не так просто. Надо сказать, что даже бывалым хейтерам не удалось раскритиковать фигуру Алены: тело то шикарное! Наверное, именно поэтому в ход пошли безосновательные оскорбления и воззвания к нормам морали.
«Алена, вы же мама. Как сын будет одноклассникам в глаза смотреть?», «Это перебор», «Мне кажется, не стоило так оголяться, можно было намекнуть», — заволновались фолловеры Водонаевой. Те, кому тема морали не близка, подняли вопрос о натуральности форм: «Силикон», «Было бы оно свое», «Вот именно так и выглядит ненастоящая грудь». Место восхищению, разумеется, тоже нашлось: «Красавица. Шикарна», «Это вовсе не пошло, а очень красиво», «При чем тут легкое поведение? Это же искусство. Богиня». Многим снимок показался не таким уж пошлым. Фолловеры оценили деликатность позы, красиво падающий свет и строгость черно-белого решения: «Каждый видит то, что хочет видеть. Умейте распознавать прекрасное», «Изгиб божственный, особенно с этой светотенью», «Мне все равно, натуральное ли у нее все. Это просто очень красиво».
Принять участие в опросе «А вам фото Алены кажется пошлым?» в полной версии материала на сайте Woman's Day  Кстати, недавно тему натуральности груди подняла другая секс-дива нашего шоу-бизнеса — Екатерина Варнава. Пышногрудая комедиантка решила доказать, что у нее «все свое», подкрепив слова фотографией. Екатерина показала то положение, при котором ненатуральная грудь себя сразу же выдает. Хейтерам пришлось признать, что у Варнавы, судя по всему, прелести естественного происхождения.
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