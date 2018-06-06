Эпоха Акинфеева: самые интересные факты о голкипере

Игорь Акинфеев — наверное, самый любимый и успешный российский футболист, а российский тренер Леонид Слуцкий и вовсе сказал, что сейчас эпоха Акинфеева. С начала карьеры он выступает за столичный клуб ЦСКА. Сегодня он капитан команды. А с 2004 года играет за национальную сборную России. На перечисление всех его титулов и регалий потребуется немало времени. Шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА , бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина

Игорь, несмотря на народную любовь к нему, человек закрытый. Вы не найдете в Сети его многочисленных интервью и фотосессий. Его даже в социальных сетях нет, что сегодня для человека публичного выглядит неожиданно.

Причиной такой закрытости, говорят, послужил трагический случай. Одна из поклонниц Акинфеева покончила жизнь самоубийством. До смертельного финала девушку довел хамский ответ неизвестного человека в социальной сети, который писал от имени Акинфеева. И, несмотря на то что Игорь не был виноват в случившемся, он тяжело переживал ту трагедию и теперь предпочитает держаться от социальных сетей подальше.

Именно из-за этого поклонникам приходится узнавать о подроб— ностях личной жизни Акинфеева из самых разных источников. Порой не всегда достоверных. Иногда и вовсе случаются казусы. Так, долгое время считалось, что супруга вратаря — Валерия Якунчикова, дочь начальника футбольной команды ЦСКА и внучка легендарного тренера Валерия Непомнящего . Они действительно встречались почти шесть лет — с 2008 года. Юной красавице на момент знакомства было пятнадцать лет, голкиперу — 22 года. Но когда стало известно, что голкипер женился, то супругой оказалась вовсе не Валерия, а совсем другая девушка. Киевлянка Екатерина Герун — фотомодель и актриса. Познакомились они благодаря общему другу. Обменялись телефонами, какое-то время просто переписывались. «Потом я решил, что надо выходить на какой-то другой уровень. У нас был отпуск, после него я сказал: „Все, прилетай“. И так начали вместе жить», — лишь однажды раскрыл Игорь подробности знакомства с будущей супругой.

В отличие от Валерии Якунчиковой Екатерина Герун, как она сама признается, всегда была далека от футбольных страстей и даже относилась с некоторым подозрением к спортсменам. Но Игорь своим примером полностью изменил взгляды супруги. Екатерина уверена, что у ее любимого футболиста много хороших качеств. Ей нравится то, что он рассудительный, серьезный и внимательный. «У него нет плохих привычек, — признается Екатерина. — Про таких говорят: он правильный человек».

Сегодня у супругов двое детей: сын Даниил и дочь Евангелина. Игорь Акинфеев однажды признался близким, что у него была мечта: до тридцати лет иметь хотя бы одного ребенка. Но к своему 30-летию пришел дважды отцом. С детьми он старается заниматься, как только выдается свободная минута. Когда были маленькие, и смеси им делал, и по врачам ходил, если было время, — словом, все, как в обычных семьях.

Но, конечно, основная нагрузка по воспитанию наследников лежит на Екатерине. Например, она говорит с ними на двух языках — русском и английском. И если сам Акинфеев с иностранными наречиями не особо в ладах, то его сын и дочь уже строят предложения на английском.

Обычно Игорь и Катя выходят в свет, только если их просит близкий друг семьи — солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. С ним Акинфеев знаком уже много лет, а в 2009 году стал крестным отцом дочери музыканта.

А началось все с того, что Акинфеев получил серьезную травму и находился на реабилитации. Поклонницы из фан-клуба, зная любовь Акинфеева к музыке «Руки вверх!», решили порадовать своего кумира и записать на видео дружеское приветствие от Сергея Жукова . Нашли адрес музыканта, приехали и записали. В тот момент Жуков не увлекался футболом, поэтому про вратаря ЦСКА практически ничего не знал. Сергей записал привет от чистого сердца и попросил передать свой телефон, чтобы тот позвонил ему лично, а то что это за привет на камеру. Игорь позвонил, и они встретились. Почему-то на рыбалке. И именно там, как вспоминал потом Жуков, и поняли, что у них не просто много общего, а общее практически все. С тех пор и началась эта необычная дружба. Они даже песни «Летний вечер» и «Мой друг» записали вместе. Еще Акинфеев выступил в роли актера и снялся в клипе группы «Открой мне дверь».

«Можно сказать, мы уже родственники, — смеется Сергей Жуков. — У нас общий круг знакомых. Но о чем мы стараемся особо не говорить — это о ЦСКА и группе «Руки вверх!». Этого и так хватает нам в жизни. Мы можем собраться, я приеду к Игорю за город, мы по-семейному, с женами сядем вместе, пожарим мясо, посидим и поговорим на отвлеченные темы. О тех же детях».