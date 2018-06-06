Что такое fabric manipulation?

Словосочетание fabric manipulation дословно переводится как «манипуляции с тканью», но, согласитесь, звучит это непонятно и не слишком-то изящно. В русском языке нет полноценного аналога этому термину, хотя входящие в него разделы всем нам прекрасно знакомы.

Итак, что же входит в понятие fabric manipulation? Абсолютно все способы преобразования, текстурирования, моделирования, конструирования и изменения ткани, которые позволяют создать нестандартный и чаще всего объемный результат.

Многие справедливо вспомнят о методе наколки, который в процессе живой работы с тканью позволяет создавать самые разнообразные формы, без преувеличения, настоящие скульптуры! Именно этот метод применяется во всех модных домах, как синтез творческого моделирования и архитектурно-инженерного мышления. Можно с уверенностью сказать, что это один из самых распространенных примеров так называемых «манипуляций с тканью», но далеко не единственный.

Второе место по праву делят оригами из ткани и разнообразные фигурные буфы. С помощью хитроумнейших защипов и четко структурированных складок дизайнеры создают поражающие воображение конструкции!

Огромная роль отводится тонкому искусству плиссировки: иногда, глядя на некоторые произведения, сложно поверить, что перед вами ткань!

Также в списке самых популярных техник fabric manipulation значатся различные виды аппликаций и вышивок, например, техника трапунто, которая позволяет создать объемные набивные узоры.

С помощью лазера можно трансформировать ткань невероятным образом: сложные узоры и переплетения смотрятся невероятно эффектно!

Освоить искусство манипуляций с тканью может любой желающий, тем более что многие из нас уже имеют опыт: кто-то увлекается буфами, кто-то пробовал моделировать на манекене, кто-то знает ряд приемов из текстильного оригами. Тем, кто заинтересовался fabric manipulation и знает английский язык, можно порекомендовать приобрести соответствующий учебник, которых довольно много в зарубежных книжных магазинах.

Но любому желающему под силу самостоятельно по крупицам собрать воедино необходимые знания и повысить свой уровень мастерства. К примеру, вы можете начать с освоения плиссировки!