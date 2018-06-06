Джиджи Хадид официально подтвердила свое воссоединение с Зейном Маликом: фото

Джиджи Хадид и Зейн Малик были одной из самых модных пар среди поколения миллениалов. Новость о том, что они встречаются, была неожиданностью для поклонников обоих, а затем такой же неожиданной оказалась новость об их расставании. Впрочем, любовь жива — молодые люди воссоединились, и на этот раз не только на фотоотчетах папарацци!

Модель опубликовала у себя в Инстаграм сторис совместное фото, на котором возлюбленный обнимает ее, и сопроводила пост сердечком. Снимок был сделан после премьеры фильма «8 подруг Оушена», на которой Джиджи блеснула в платье Vera Wang.

Инстаграм сторис Джиджи Хадид

Слух о том, чот Зейн Малик и Джиджи Хадид снова вместе, возник еще в конце апреля, после того, как они были замечены вместе в районе Сохо в Нью-Йорке. Однако больше месяца они держали свои отношения в секрете — очевидно, им понадобилось время, чтобы разрешить конфликт и прийти к какому-то окончательному решению.

Напомним, что молодые люди объявили о расставании в марте этого года после 2,5 лет отношений. После этого Зейн пустился во все тяжкие: красил волосы сначала в белый, потом в зеленый, а затем и вовсе побрился налысо и сделал татуировку на голове.