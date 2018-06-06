Как превратить старую дачу в комфортное место отдыха: 11 дельных советов

1. Вооружитесь краской и кистью

С помощью краски легко освежить покрытие стен и пола на даче, обновить покрытие веранды или дверцы комода или шкафа, а из баллончика — покрасить старые пластиковые стулья. Краска будет стоить точно меньше нового покрытия. Вам не придется много тратить для того, чтобы интерьер дачи и мебель во дворе выглядели красиво и по-новому.

Фото: Instagram sebastianherkner

Фото: Instagram thefreckled.farmhouse

2. Выложите дорожки во дворе

Если мы говорим о комфортном месте для отдыха, пробираться сквозь кустарники во дворе — точно не вариант. Во-первых, нужно расчистить участок от сорняков, сухих кустов и деревьев, а после — выложить садовые дорожки для комфортной ходьбы. Это сделать нетрудно: можно воспользоваться подручными средствами, например собранными камнями и гравием, или купить настил — ищите в масс-маркете бюджетные варианты, они точно там есть.

3. Сделайте зону отдыха на веранде

Плетеные кресла, подушки-пуфы или модные подвесные кресла — на веранде можно организовать действительно комфортное место отдыха.

Фото: livethemma.ikea.se 4. Обустройте во дворе релакс-зону

А что делать, когда дачный домик очень маленький и там нет веранды? Организовать зону отдыха во дворе. Поможет тот же настил, что вы уже купили для дорожек. Выложите ровную поверхность и поставьте обычный тканевый павильон (ищите варианты с москитной сеткой — тогда насекомые летними вечерами вас не потревожат).

Фото: livethemma.ikea.se Фото: Instagram dacha.lounge

5. Повесьте гамак

Для того чтобы повесить гамак, необязательно ни приводить в порядок веранду, ни делать настил — достаточно найти прочные опоры (например, деревья), и организовать тень (опять же, кроны деревьев могут создать естественную тень). Гамак реально использовать как место для дневного сна, обеденной зоны и просто для расслабления.

Фото: livethemma.ikea.se 6. Поставьте мангал

Комфортный отдых на даче без еды на костре? Скорее всего, вы с этим не согласитесь. Поэтому нужен мангал. Конечно, вы можете сделать его самостоятельно из подручных средств — как вариант, сложить из кирпича. Но безопаснее и эстетичнее (а комфорт — это в том числе эстетика) купить мангал из металла, портативный гриль или мангальный комплекс. Зависит от ваших предпочтений и количества членов семьи.

Фото: livethemma.ikea.se 7. Организуйте обеденную зону

И конечно, еду, приготовленную на мангале, нужно есть не «на коленках». Бюджетных идей для организации обеденной зоны множество — возможно, вам будет достаточно раскладного стола и стульев, или вы решите сделать самостоятельно обеденную группу из поддонов.

Фото: livethemma.ikea.se 8. Установите бассейн

Нет, мы не про надувной детский бассейн — на даче вполне реально порадовать и детей постарше, и взрослых. Каркасные бассейны или большие надувные бассейны с большим литражом — в них поместится даже взрослый человек не самых скромных размеров. Теперь летний отдых у бассейна станет чуть ближе — на вашей даче каждые выходные.

Фото: Instagram intex_rus 9. Установите качели

И это развлечение не только для детей — взрослым тоже понравится посидеть на качелях с навесом с чашкой кофе утром или бокалом вина вечером. Можно купить качели и поставить их на веранду или во двор на ровную поверхность. Альтернатива — сделать их самостоятельно из веревки и тех же паллет. Но, скорее всего, второй вариант пригодится только для детей.

Фото: Instagram natali. _.nice

10. Озелените участок

Если вы не выращиваете на участке овощи и ягоды, пора избавиться от сорняков и засеять площадь красивым зеленым газоном. Не поленитесь также посадить цветы или декоративные кустарники. Например, кустики лемограсса (лимонной травы) спасут вас от комаров.

Фото: livethemma.ikea.se 11. Сделайте ночное освещение

Подвесьте гирлянды с фонариками или позаботьтесь о мини-лампах на участке — мы делились идеями для организации освещения на даче, чтобы отдых был по-настоящему комфортным.

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