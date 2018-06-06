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Батрутдинов рассказал правду об отношениях с Бузовой и нетрадиционной ориентации
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Батрутдинов рассказал правду об отношениях с Бузовой и нетрадиционной ориентации 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов решил развеять слухи, которые ходят о его отношениях с певицей Ольгой Бузовой. Кроме того, в интервью People Talk шоумэн объяснил, откуда берутся домыслы о его нетрадиционной сексуальной ориентации.
Комедиант рассказал, что знаком с Бузовой более 10 лет и для него она — просто Оля. По словам Тимура, они давно дружат. Однажды они случайно оказались в Таиланде в одно и то же время. однако жили при этом не вместе. Тогда обе знаменитости часто созванивались и приглашали друг друга в гости, но когда пришло время возвращаться в Москву, снова погрузились в свои дела.
На вопрос о происхождении слухов о нетрадиционной ориентации у резидента Comedy Club есть четкий ответ.
«Думаю, этот дурацкий слух будет существовать, пока я не женюсь. Нет, я не гей. И не гомофоб — мне все равно, кто с кем спит», — сказал Батрутдинов.
Коллега Тимура по Comedy Club Гарик «Бульдог» Харламов тоже шутил на тему отношений Бузовой и Батрутдинова. На своей странице в Instagram резидент выложил забавный фотоколлаж с их изображением.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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