Батрутдинов рассказал правду об отношениях с Бузовой и нетрадиционной ориентации

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов решил развеять слухи, которые ходят о его отношениях с певицей Ольгой Бузовой. Кроме того, в интервью People Talk шоумэн объяснил, откуда берутся домыслы о его нетрадиционной сексуальной ориентации.

Комедиант рассказал, что знаком с Бузовой более 10 лет и для него она — просто Оля. По словам Тимура, они давно дружат. Однажды они случайно оказались в Таиланде в одно и то же время. однако жили при этом не вместе. Тогда обе знаменитости часто созванивались и приглашали друг друга в гости, но когда пришло время возвращаться в Москву, снова погрузились в свои дела.

На вопрос о происхождении слухов о нетрадиционной ориентации у резидента Comedy Club есть четкий ответ.

«Думаю, этот дурацкий слух будет существовать, пока я не женюсь. Нет, я не гей. И не гомофоб — мне все равно, кто с кем спит», — сказал Батрутдинов.

Коллега Тимура по Comedy Club Гарик «Бульдог» Харламов тоже шутил на тему отношений Бузовой и Батрутдинова. На своей странице в Instagram резидент выложил забавный фотоколлаж с их изображением.