Тимур Батрутдинов: о «Холостяке», отношениях с Бузовой и слухах о своей нетрадиционной ориентации

Простой парень из поселка Вороново Тимур Батрутдинов (40) в Comedy Club с первого выпуска. И за столько лет в шоу-бизнесе слышал о себе многое. Пришло время расставить все точки над i. Специально для PEOPLETALK Тимур прокомментировал все самые громкие слухи и скандальные новости о себе за последнее время.

№ 1. Роман с Алисой

В апреле в Сети появились фото Тимура со свидания с таинственной незнакомкой по имени Алиса.

Никогда не знаешь, где тебя подловят папарацци, — сейчас камера есть у каждого в телефоне. Обычная встреча в ресторане превратилась в новость, что я кому-то с кем-то изменяю. Я никому не изменяю — у меня сейчас нет постоянных отношений. Свою личную жизнь я стараюсь не выносить на всеобщее обсуждение и девушек стараюсь не показывать. Не всем девушкам нравится лишнее внимание. Алиса — красивая и умная девушка, образованная и целеустремленная, что немаловажно для меня. Я люблю, когда девушка, которая могла бы участвовать в конкурсах красоты, зарабатывает интеллектом, ищет свое место в жизни и не ожидает выгодного замужества. Но романа с ней у меня нет. А если будет, не факт, что я вам расскажу. Только если сами подглядите.

№ 2. Роман с Аленой Шишковой

В мае в Сети появились слухи о романе Тимура с бывшей девушкой Тимати Аленой Шишковой.

Я заметил интересную закономерность: стоит мне с кем-то появиться в кадре — все, нас моментально женят или рисуют отношения. Мне очень приятно, что меня хочет женить вся страна, я это чувствую. Глядишь, так и женим меня всем миром. С Аленой (25) мы познакомились во время съемок рекламы для Instagram. Мы вспомнили, что когда-то я вместе с Юлей Ковальчук (35) вел конкурс «Краса России», где Алена довольно эпично выступила. Вспомнили, посмеялись и после съемок пошли пообедать вместе с нашими директорами. Вот такой у нас произошел мимолетный роман.

Я ей написал в Instagram: «Ты в курсе, что нас с тобой поженили?» Мы с ней посмеялись над прямой речью якобы моих друзей о том, что я срываюсь к ней посреди ночи на час. К ней, к молодой маме с ребенком, посреди ночи. Романтично. Единственная правда в этом слухе, что мы встретились совершенно случайно, но это уже совсем другой хэштег.

№ 3. Роман с Ольгой Бузовой

Новый год Тимур и Ольга Бузова провели в Таиланде.

Мы с Олей (32) знакомы еще с тех незапамятных времен, когда не было Instagram. И наши жизни текут в периферической зоне видимости уже больше десяти лет. Я рад, что у нее получилось сделать себя той, кем она сейчас является для миллионов ее поклонников. Но для меня Оля — это просто Оля, которую я давно знаю и к которой хорошо отношусь по своим, не видимым всем причинам. И я многого не скажу о ней в третьем лице: только то, что и так на всеобщем обозрении. Да, мы совершенно случайно оказались на отдыхе в одном месте. Жили мы в разных местах, и у каждого была своя программа отдыха. Мы совершенно не случайно созванивались и приглашали друг друга на свои части наших персональных программ отдыха. Конечно же, мы часто оказывались друг у друга в Instagram.

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В итоге всемирная Сеть нас без нас женила. А все потому, что я и Оля — холостые красивые люди и шикарно смотримся вместе. Конечно, находясь вдали от холодной зимы, у моря, под солнцем, в мопедной доступности, без масок и образов, мы выглядели очень счастливыми. Вот Instagram и сделал из нас пару. Да что тут говорить, мы сами стали приглядываться друг к другу (смеется). Очень глупо обвинять нас в пиаре и хайпожорстве — это была настоящая жизнь. Но по приезде в Москву нам стало мешать излишнее внимание к нашему общению, которое по обоюдному желанию не заходило за грань дружбы. Сейчас мы погрузились каждый в свои рабочие графики и жизни и давно уже не общались. Думаю, до следующей случайной встречи.

В 2015 году Тимур принял участие в проекте «Холостяк» и в финале выбрал Дашу.

Интересно, что меня до сих пор спрашивают: «А где Даша?» Четыре года прошло. У девушек-участниц уже давно своя замечательная личная жизнь, связанная со мной только воспоминаниями.

https://www.youtube.com/watch?v=-LObk-k1EeE

Передаю привет и желаю Даше, Гале и всем участницам проекта гигантского счастья!

№ 5. Обвинения в тирании

В 2016 году бывшая девушка Тимура заявила, что он садист и домашний тиран.

Это была провокация, на которую я не стал реагировать. Та девушка недавно призналась в том, что это была клевета с ее стороны. Молодец. Достойный поступок сразу после недостойного. Баланс справедливости восстановлен. В чем бы я себя обвинил, так это в излишней мягкости и всепрощении.

№ 6. «Лига плохих шуток» и скандал с Мотом

Во время шоу «Лига плохих шуток» Мот (28) прочитал шутку «Что общего между Ольгой Бузовой и халяльной столовой? В обеих побывал татарин», намекая на роман телеведущей с Тимуром. Бузова в ответ заявила, что жена Мота Мария Мельникова работала в эскорте: «Что общего между мужчинами в саунах и девушками, которые приезжают к этим мужчинам за деньги?»

Мне кажется, срок годности этого скандала давно истек. Лично меня шутка Мота никак не задела. Мы в нашем камедюшном кругу друг над другом шутим еще жестче. Например, в том же «ХБ». Самая адекватная реакция на троллинг в твою сторону — это игнор. Если, конечно, тебе не нужен громкий скандал.

№ 7. Слухи о нетрадиционной ориентации

Думаю, этот дурацкий слух будет существовать, пока я не женюсь. Нет, я не гей. И не гомофоб — мне все равно, кто с кем спит. Главное, чтобы по любви!

Дорогие девушки. Я люблю только вас: в моих мыслях и мечтах только вы. Не слушайте слухи. Мужики отвратительные, я вообще не понимаю, как вы с нами живете. (Смеется.)

№ 8. Разбитая машина

В апреле джип Тимура изуродовали неизвестные.

Зашел в музыкальную студию на Арбате по делам, выхожу — на передний бампер набросаны водосточные трубы и расцарапан бок. Причем, поблизости ни одного водостока не было — видимо, с собой трубы принесли. Камеры, конечно же, не работали.

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На такие случаи есть страховка, которая себя оправдала. А вот повреждения в голове у человека, который это сделал, никакой страховкой не исправишь.

О творческих планах

https://www.youtube.com/watch?v=tD99WhUKJR4&t=3s Этой осенью ТНТ обещает выпустить наш с Гариком Харламовым (37) совместный проект «ХБ-2» во главе с Семеном Слепаковым (38). Мы отсняли его уже давно, но по техническим причинам он никак не может выйти в эфир. Так что к моменту премьеры будет выдержан, как хороший коньяк — «ХБ ХО». Кстати, в Интернете мы с Гариком тоже делаем первые шаги и запустили проект под названием «Ошуительное хоу» с ребятами из шоу Big Russian Boss и Вячеславом Дусмухаметовым (40). Сейчас вылили пилотные выпуски в YouTube. Подписывайтесь на наш канал. Мы сделаем работу над ошибками и продолжим. Мы снимаем пилоты, ищем новые форматы.

Instagram: @timurbatrutdinov

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Еще я пишу прозу, стихи, музыку. Надеюсь, что-то из этого выпущу. Или все сразу. Думаю повысить свое образование. Ищу себя. Ну и, конечно же, родной Comedy Club все еще в творческих планах.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/timur-batrutdinov-o-holostyake-otnosheniyah-s-buzovoj-i-sluhah-o-svoej-netraditsionnoj-orientatsii/