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Неизвестные поставили рекламные таблички на могилы в Уфе
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Неизвестные поставили рекламные таблички на могилы в Уфе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Неизвестные выдернули живые цветы с ряда могил на Южном кладбище в Уфе, а взамен покрасили оградки и водрузили рекламные таблички. Об этом сообщил телеканал «Вся Уфа».
Видеозапись, на которой показаны места, где частная компания «облагородила» несколько могил, сделана одной из жительниц города.
Неизвестные лица покрасили оградки и надгробия в синий цвет, а рядом водрузили искусственные цветы. Кроме этого, на могиле ими были установлены таблички небольшого размера с надписью: «Место захоронения облагородила одна из уфимских компаний, которая занимается установкой памятников».
Женщина, записавшая видео, возмущена рекламой, установленной прямо на могиле. В комбинате спецобслуживания пояснили, что знают о случившемся. С компанией, которая поставила рекламные таблички, будет проведена беседа, а все недочеты устранены.
Ранее в Уфе Калининский районный суд приговорил двух бывших сотрудников ППС к семи годам и лишил их права занимать должности в правоохранительных органах за превышение должностных полномочий. Суд и следствие установили, что в январе 2016 года 33-летний командир взвода и 25-летний сотрудник полка ППС Управления МВД по Уфе избили задержанного молодого человека в отделе полиции. Осужденные свою вину не признали.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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