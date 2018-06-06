Неизвестные поставили рекламные таблички на могилы в Уфе

Неизвестные выдернули живые цветы с ряда могил на Южном кладбище в Уфе, а взамен покрасили оградки и водрузили рекламные таблички. Об этом сообщил телеканал «Вся Уфа».

Видеозапись, на которой показаны места, где частная компания «облагородила» несколько могил, сделана одной из жительниц города.

Неизвестные лица покрасили оградки и надгробия в синий цвет, а рядом водрузили искусственные цветы. Кроме этого, на могиле ими были установлены таблички небольшого размера с надписью: «Место захоронения облагородила одна из уфимских компаний, которая занимается установкой памятников».

Женщина, записавшая видео, возмущена рекламой, установленной прямо на могиле. В комбинате спецобслуживания пояснили, что знают о случившемся. С компанией, которая поставила рекламные таблички, будет проведена беседа, а все недочеты устранены.