​​M​oscow ​U​rban ​F​orum​ подарит Парку «Зарядье» авторские люки для арт-перформанса

В рамках открытой фестивальной программы Московского урбанистического форума состоится перформанс уличных художников Raubdruckerin. Арт-группа Raubdruckerin (что переводится как «пиратский принтер») из Берлина делает майки, толстовки и сумки с оригинальными принтами. В качестве оттисков они используют крышки люков, вентиляционные отверстия и коммунальные решетки — элементы городского дизайна для создания партизанской типографии с утилитарным дизайном.

Создатели экспериментальных печатных работ рассматривают их как следы определенного города. Основное внимание арт-группа уделяет исследованию поверхностей городов, поиску незначительных деталей, которые оказываются настоящими предметами городского дизайна. Художники используют краску прямо на улицах, чтобы перенести уникальные геометрические узоры города на одежду и сумки прохожих. Их принты стали известны благодаря работе в Амстердаме, Лиссабоне, Париже и других городах Европы.

“Стрит-арт наоборот” в Москве представит немецкая художница Эмма-Франс Рафф, она же прочтет лекцию об уличной стрит-арт культуре в рамках Фестиваля MUF 2018. Гости Парка «Зарядье» смогут получить сумку с принтом от арт-группы, выполнив секретное задание, самые активные посетители Фестиваля получат возможность украсить уникальным узором свою одежду или сумку.

В рамках культурно-развлекательной программы горожан ждут премьерные показы фильмов о мировых мегаполисах от Beat Films, соревнование городских стартапов и театрально-музыкальные представления от Playtronica. Посетители фестиваля смогут попробовать уличную еду от лучших московских гастрономических стартапов, записаться на экскурсии и квесты по столице, поучаствовать в конкурсе фотографий, станцевать вальс на сцене амфитеатра и посетить масштабный концерт независимой альтернативной музыки от артистов с разных сторон света после заката.

Также посетители Фестиваля смогут позаниматься спортом в парке. Единый абонемент FitMost соберет несколько студий для организации спортивных мероприятий, например, на парящем над рекой мосту люди cмогут позаниматься йогой с видом на центр города.

Вход свободный. На некоторые мероприятия необходимо зарегистрироваться заранее.

Подробности Фестиваля на сайте