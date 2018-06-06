«Грудь вот-вот выпадет»: в сети обсуждают откровенный наряд Анастасии Решетовой

Российская модель и возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова снова попала в поле зрения интернет-пользователей, когда появилась на светском мероприятии в довольно откровенном комбинезоне.

Стиль Анастасии Решетовой является одной из наиболее любимых тем для обсуждения в социальных сетях. Пышногрудая брюнетка, которая крутит роман с одним из самых завидных женихов страны, часто становится объектом для жестоких насмешек или злых шуток. Впрочем, обычно девушка сама дает повод для подобных выпадов в свой адрес. Несколько дней назад Анастасия посетила одно из закрытых светских мероприятий, скромным снимком откуда мимоходом поделилась в своем микроблоге. Однако, как вскоре выяснилось, фотографий Решетовой в тот вечер было сделано немного больше, и они уже начали заполнять популярные паблики в социальных сетях.

Казалось бы, ничего страшного в этом нет. Да вот для вечернего приема Анастасия выбрала весьма провокационный образ — черный комбинезон с откровенной линией декольте. Корсет наряда с трудом удерживался на шикарном бюсте модели и создавалось впечатление, что он вот-вот предательски сползет вниз, открыв благодарной публике пикантные места звездного тела. Скорей всего, руководствуясь теми же опасениями, Решетова благоразумно накинула на плечи жакет, который смогла бы использовать как ширму в случае необходимости.

«Люди, скиньтесь ей уже на нормальный лифчик! Явно ведь его не хватает» «Почему у нее вечно открыт рот и грудь на выкате?» «Ничего не жмет? Грудь с трудом впихнула наверно» «Интересно, как она закрепила комбинезон на груди? Он же с трудом держится» «Грудь вот-вот выпадет! Вульгарная девица» «Интересно, а ее размера в продаже не было? Комбинезон ей явно мал!», — писали в сети хейтеры знаменитой красавицы. Впрочем, сама Анастасия никак не реагирует на критику в свой адрес. Более того, девушка признается, что уже привыкла регулярно читать негативные отзывы о себе и научилась не обращать внимание на провокации чужих людей.