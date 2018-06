Мария Кожевникова опубликовала трогательное фото с мужем и послание к нему

Актриса и в прошлом звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова уже давно не снимается, более того, она оставила и работу депутата в Государственной думе , однако в ее жизни по-прежнему полным-полно проектов, в том числе социально значимых. Так, Мария помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и защищает права тех, кто в этом нуждается. И конечно, эта работа не из простых.

Так, Мария, которая занимала не последнее место в «100 самых влиятельных женщин России», поделилась с подписчиками, что последние два дня были для нее очень сложными: «Я тяжело переношу непрофессиональное отношение к общему делу, а люди, к сожалению, попадаются разные на пути». Впрочем, что именно на нее так повлияло, она не раскрыла. Однако из поста Марии ясно, что выйти из невеселого состояния ей помогали близкие люди, и особенно муж Евгений Васильев

Я была невыносима для близких, срывалась, рыдала… Спасибо, особенно мужу, — написала Кожевникова, сопроводив свои слова сердечком.

Мария Кожевникова и Евгений Васильев

Очевидно, муж поддерживал Марию не только словами: на трогательном фото она, обнимая Евгения со счастливой улыбкой, держит в руке огромный букет алых роз.

Как правило, Кожевникова не делится кадрами подобного рода (дело даже не в том, что она охраняет тайну личной жизни: просто ее супруг, по ее словам, «отвергает всякого рода публичность», и ее поклонники новый пост оценили: «Букетище шикарный и ваша пара такая же прекрасная», «Вы прекрасно смотритесь и букетик дополняет картину счастья в ваших глазах», «На этой фотографии заметила, что вы похожи на маму. А супруг ваш на вашего папу по типажу, все-таки как верно высказывание, что вторых половин мы неосознанно выбираем похожими на наших родителей!».

Напомним, что Мария Кожевникова и Евгений Васильев воспитывают троих сыновей. Лица и имена старших детей — Ивана и Максима — они не скрывают, а вот с младшим знакомить публику пока не торопятся.

Дети делают нас лучше! С праздником! P. S. Пусть все Детки на планете Земля? будут счастливы, чаще улыбаются и главное будут здоровы ‼️

A post shared by Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) on Jun 1, 2018 at 12:11am PDT