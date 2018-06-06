Заслон фальсификату. Грозит ли Калининградской области дефицит продуктов?

Торговые сети РФ пугают: 1 июля с прилавков могут исчезнуть молоко, масло, колбасы, сыр и другие товары животного происхождения. Причина в том, что не все поставщики вступили в систему электронной сертификации «Меркурий», а без этого реализовать товар не получится. Чем это грозит обычным потребителям, разбирался журналист «АиФ-Калининград»

Госконтроль возрождается

«Мы принимать электронные сертификаты готовы, дело за поставщиками, — говорит заместитель гендиректора сети крупной торговой сети в Калининграде Алексей Елаев. — Самые большие, основные — уже в «Меркурии». Остаётся малый и средний бизнес. 50 таких поставщиков не успели войти в систему. Надеемся на льготный период, во время которого они смогут не платить штрафы. Но, в любом случае, сильно на полноте прилавков это не скажется. Может, будут небольшие «дыры». Если до сих пор все сопроводительные документы на товар производители оформляли на бумаге, то с 1 июля — только в электронном виде. Кроме сельхозпроизводителей, переработчиков, магазинов в базу войдут предприятия общепита, а также соцучреждения, получающие продукты.

Работать в открытую хотят не все, поэтому в некоторых регионах (например, на Северном Кавказе, в центральной России) вступление в «Меркурий» бойкотируют: производители ссылаются на отсутствие персонала, недостаток финансирования на компьютерную технику, технические несовершенства системы.

Плесень в масле

В Калининградской области, по словам замруководителя Россельхознадзора области Вадима Смирнова, ситуация благополучная. Все торговые сети — уже в «Меркурии». До 70% поставщиков в систему уже вступили, у остальных ещё есть время, чтобы последовать их примеру. Если за весь прошлый год на вступление в «Меркурий» предприятия области подали 450 заявок, то за 4 месяца этого года уже 600. Рынок в регионе — компактный. Производители хорошо понимают: потеряешь нишу, её тут же займут другие.

Система «Меркурий» ещё только отлаживается, не все моменты её разработчики учли. Например, большие проблемы были с транзитом продукции, которая производилась в области и следовала в большую Россию через территорию Евросоюза . Если раньше на одно транспортное средство выдавали один документ, то теперь сертифицируется каждая позиция товара. Осмотр одной партии на литовской границе — 40 евро. Если груз состоял из 40 наименований, досмотр влетал в крупную сумму. Нашли выход из ситуации: разработали специальную форму консолидированного ветеринарного сертификата. Теперь многостраничный документ, в котором перечисляются все позиции, идёт под одним номером. Остроту проблему сняли. Но многие коллеги из большой России не умеют оформлять такой сертификат, да и вникать в наши проблемы особо не хотят. Чтобы сэкономить, перегоняют машину в Санкт-Петербург, ставят на паром, и груз к нам со всеми задержками может идти 3-4 недели, в то время как мог бы за 3-4 дня. Увеличение длительности перевозки сказывается на конечной цене.

Местная специфика и в том, что у предприятий области большинство контрагентов (у крупных заводов — их до 1, 5 тысяч) находится в большой России. Отправляем списки в Россельхознадзор России для работы с каждым. Возникли проблемы и с оформлением сырого молока. У заводов-гигантов порядка 3000 поставщиков. Они получают от них 3 т молока утром, столько же вечером. Получается, на все 6 т нужно оформлять электронный сертификат? Мы решили, что на молокосборных пунктах будут выписывать сертификат на общую партию всего собранного молока. Но такое решение противоречит приказу Минсельхоза : в таком количестве молоко могут оформлять только уполномоченные госслужбы. Готовится соответствующее постановление, будем вносить изменения.

В области уже многое сделано, чтобы то же молоко было безопасным. В частности, ввели обязательную ветеринарную электронную справку, без которой этот продукт не сдать. И частники сразу стадии выходить из тени. Если раньше только 10% из них заявляли о том, что продают молоко, то после нововведения количество обращений за справками выросло в два раза! Тем не менее, проблема фальсификации продукции остаётся острой. Причём, некачественные продукты попадают на стол и самым незащищённым: воспитанникам детсадов, интернатов, пациентам больниц. Так, специалисты Управления Россельхознадзора области отобрали образцы молочной продукции в учреждениях соцсферы, здравоохранения и образования, которые им поставляли по госконтракту. Во время лабораторных исследований в сыре выявили бета-ситостерин (это вещество напоминает холестерин) и растительный жир; в сухом молоке, в кефире и твороге оказался избыток дрожжей, в молоке обнаружили кишечную палочку, в сливочном масле — плесень. Поставляли продукты предприятия Калининградской, Новгородской и Белгородской областей, Татарстана. В частности, тендер на поставку масла одной из компаний удалось выиграть, максимально сбросив цену. В учреждения его обязались поставлять за 176 руб. /кг, в то время как только сырьё стоит 260 руб. (при стоимости литра молока — 26 руб.) Немудрено, что проверяющие масла в масле не обнаружили. Особенно отличился комбинат из Калининграда — неоднократные нарушения нашли практически во всех группах поставляемого им товара. Материалы проверки передали в правоохранительные органы . Идёт разбирательство.

У московских коллег был случай, когда под видом трески малышам в детсаду подавали минтай, который в 5 раз дешевле. Причём, на маркировке значился уважаемый калининградский производитель. Его хотели даже лишить декларации, но вовремя разобрались, что честным именем прикрывались мошенники. В другой ситуации в документах некачественной продукции значился отправитель из Санкт-Петербурга, а на деле оказалось, что по тому адресу вообще находится пустырь.

«Меркурий» не даст предприятиям появляться из ниоткуда. Сначала оно должно зарегистрироваться в системе и только потом осуществлять деятельность.