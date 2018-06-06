5 важных вопросов, которые нужно задавать на собеседованиях 

«Какой выполненный проект или задание вы считаете самым важным достижением в своей карьере?»
Благодаря этому вопросу вы не только узнаете об опыте кандидата, но и поймете, что он ценит в нем больше всего. Получив ответ, можно спросить следующее:
Назовите три-четыре самые трудные проблемы, с которыми вы столкнулись и как вы с ними справились.
В какой момент вам пришлось приложить дополнительные усилия или взять инициативу на себя?
Что в проекте вам понравилось больше всего?
Как на вас повлиял этот проект: как вы изменились и выросли как личность?
«Лучше сделать идеально, но с опозданием, или хорошо, но вовремя?»
В основе вопроса лежит принцип о том, что стремление к совершенству это здорово, но его невозможно достичь. Чем бы вы ни занимались, ваше творение всегда будет меняться и дорабатываться, особенно когда им начнут пользоваться другие люди.
Застой, вызванный погоней за совершенством, особенно опасен для стартапов, ведь иногда лучше создать минимально жизнеспособный продукт и быстро дать ему провалиться. Большинству стартапов лучше выбрать вариант «сделать хорошо, но вовремя».
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«Чем бы вы занялись, если бы у вас была возможность открыть собственный бизнес?»
А стоит ли нанимать человека, который даст развернутый ответ на этот вопрос? Раз он так мечтает о своем бизнесе, как же он поможет вашему? Отбросьте все эти опасения. Вашему стартапу как раз необходимо максимальное количество «творческих предпринимателей» или «интрапренеров».
Согласно исследованию Harvard Business Review, такие люди обладают следующими полезными качествами:
Для них деньги не главное. В первую очередь интрапренеры ценят свободу для развития и инноваций.
Готовность к пивоту. Интрапренеры умеют принимать решения на ходу и не боятся пересмотреть свои взгляды. При необходимости они готовы отказаться от текущих планов и стратегий.
Ответственность. Интрапренеры любят брать на себя ответственность и проявлять себя лучшим образом.
Дальновидность. Они смотрят в будущее и умеют предсказывать дальнейшие события.
«Взращивание идей». Интрапренеры не сразу делятся своими идеями, они ждут пока те разовьются, а затем предлагают проработанный план или решение.
«Какая корпоративная культура для вас идеальна?»
Сооснователь Napster и Cloudmark Джордан Риттер писал, что культура — один из самых важных факторов, которые стоит учитывать при найме, помимо способностей к обучению.
Разделяет ли кандидат ценности и мировоззрение вашей команды и бизнеса? Любовь к ним невозможно привить или долго имитировать.
Стартап-культура особенно требовательна, ведь в ней начинающим предпринимателям приходится вместе преодолевать трудности. Если кандидат говорит, что ему больше всего нравится корпоративная культура с четкой иерархией и тщательным контролем начальства, возможно, он не впишется в ваш коллектив, даже несмотря на свои технические знания и опыт.
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«У вас есть какие-нибудь ко мне вопросы?»
Сейчас информацию о потенциальном работодателе можно узнать из множества источников, но если ваш стартап существует не так давно, то вряд ли кандидат найдет о вас много деталей в свободном доступе.
Если кандидат подготовился к собеседованию, у него обязательно будет множество вопросов. То, что интересует его больше всего, может многое рассказать вам о человеке. Если в первую очередь он спрашивает о зарплате и оплачиваемом отпуске, то, возможно, ему не подойдет ваш развивающийся бизнес с жестким графиком работы.
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