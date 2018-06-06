5 важных вопросов, которые нужно задавать на собеседованиях

«Какой выполненный проект или задание вы считаете самым важным достижением в своей карьере?»

Благодаря этому вопросу вы не только узнаете об опыте кандидата, но и поймете, что он ценит в нем больше всего. Получив ответ, можно спросить следующее:

Назовите три-четыре самые трудные проблемы, с которыми вы столкнулись и как вы с ними справились.

В какой момент вам пришлось приложить дополнительные усилия или взять инициативу на себя?

Что в проекте вам понравилось больше всего?

Как на вас повлиял этот проект: как вы изменились и выросли как личность?

«Лучше сделать идеально, но с опозданием, или хорошо, но вовремя?»

В основе вопроса лежит принцип о том, что стремление к совершенству это здорово, но его невозможно достичь. Чем бы вы ни занимались, ваше творение всегда будет меняться и дорабатываться, особенно когда им начнут пользоваться другие люди.

Застой, вызванный погоней за совершенством, особенно опасен для стартапов, ведь иногда лучше создать минимально жизнеспособный продукт и быстро дать ему провалиться. Большинству стартапов лучше выбрать вариант «сделать хорошо, но вовремя».

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«Чем бы вы занялись, если бы у вас была возможность открыть собственный бизнес?»

А стоит ли нанимать человека, который даст развернутый ответ на этот вопрос? Раз он так мечтает о своем бизнесе, как же он поможет вашему? Отбросьте все эти опасения. Вашему стартапу как раз необходимо максимальное количество «творческих предпринимателей» или «интрапренеров».

Согласно исследованию Harvard Business Review , такие люди обладают следующими полезными качествами:

Для них деньги не главное. В первую очередь интрапренеры ценят свободу для развития и инноваций.

Готовность к пивоту. Интрапренеры умеют принимать решения на ходу и не боятся пересмотреть свои взгляды. При необходимости они готовы отказаться от текущих планов и стратегий.

Ответственность. Интрапренеры любят брать на себя ответственность и проявлять себя лучшим образом.

Дальновидность. Они смотрят в будущее и умеют предсказывать дальнейшие события.

«Взращивание идей». Интрапренеры не сразу делятся своими идеями, они ждут пока те разовьются, а затем предлагают проработанный план или решение.

«Какая корпоративная культура для вас идеальна?»

Сооснователь Napster и Cloudmark Джордан Риттер писал, что культура — один из самых важных факторов, которые стоит учитывать при найме, помимо способностей к обучению.

Разделяет ли кандидат ценности и мировоззрение вашей команды и бизнеса? Любовь к ним невозможно привить или долго имитировать.

Стартап-культура особенно требовательна, ведь в ней начинающим предпринимателям приходится вместе преодолевать трудности. Если кандидат говорит, что ему больше всего нравится корпоративная культура с четкой иерархией и тщательным контролем начальства, возможно, он не впишется в ваш коллектив, даже несмотря на свои технические знания и опыт.

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«У вас есть какие-нибудь ко мне вопросы?»

Сейчас информацию о потенциальном работодателе можно узнать из множества источников, но если ваш стартап существует не так давно, то вряд ли кандидат найдет о вас много деталей в свободном доступе.

Если кандидат подготовился к собеседованию, у него обязательно будет множество вопросов. То, что интересует его больше всего, может многое рассказать вам о человеке. Если в первую очередь он спрашивает о зарплате и оплачиваемом отпуске, то, возможно, ему не подойдет ваш развивающийся бизнес с жестким графиком работы.

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