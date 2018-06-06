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Звезда «Дома-2» решилась на отчаянные меры ради спасения от рака
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Звезда «Дома-2» решилась на отчаянные меры ради спасения от рака 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Отношения Насти Кочервей и Андрея Шабарина ровными назвать сложно. Пара то и дело устраивает бурные ссоры и не менее эмоциональные примирения. Поводом для споров, как правило, являются деньги. 34-летний Шабарин, который старше своей возлюбленное на 10 лет, часто обвиняет девушку в том, что она с ним исключительно из-за его финансового положения.
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Настя начисто отрицает этот факт. Она попросила его о деньгах лишь однажды, когда с ее мамой случилась беда — у нее диагностировали рак.
Андрей отказал ей в помощи и устроил скандал, обвиняя девушку в цинизме, хотя та показывала ему выписки из больницы. В результате Насте пришлось искать поддержку на стороне. Своих средств на лечение ей не хватало. Тогда Кочервей решилась на отчаянный шаг: она провела две ночи с мужчиной за плату.
В тот момент она и Андрей в очередной раз разошлись. Однако после примирения тот узнал, на что толкнуло Настю отчаяние. Кроме этого ей пришлось взять кредит, чтобы довести лечение мамы до конца.
Тогда мужчина впервые выделил ей 100 тысяч. Однако проступок девушки теперь является очередным козырем в их ссорах. Сама Настя отмечает, что не гордится собой, но для нее самым главным является то, что ее мама жива, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на «Дом-2 Life».
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