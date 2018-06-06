Аптечка для отпуска. Врачи о том, что делать, если стало плохо на улице

Врачи рассказали «АиФ-Юг» , какие действия предпринимать при внезапном травмировании или приступе на улице. А также, какие лекарства обязательно брать с собой в отпуск.

Лекарства для аптечки

Отпуск хочется провести поближе к природе, побывать в новых местах. Вещи в чемоданы собрали, но что важно взять с собой из лекарств и средств первой помощи?

Обязательно

Лекарства, принимаемые регулярно (при гипертонии, бронхиальной астме, диабете, эпилепсии и т.д.).

Проблемы с пищеварением

На случай поноса, отравления и вздутия живота необходимы энтеросорбенты. Если диарея выраженная, возникла из-за некачественной, зараженной бактериями пищи, необходимы препараты с антимикробным действием. Устранить изжогу помогут антациды. Для профилактики проблем с поджелудочной железой и кишечника нужно иметь при себе препараты пищеварительных ферментов. На случай спазмов и болей в животе в аптечке должны быть спазмолитики.

Ожоги

Солнечные ожоги — частый спутник летнего отдыха. Ускорить выздоровление помогут средства с пантенолом.

Аллергия

Реакции на пыльцу незнакомых растений, укусы насекомых, экзотические фрукты возможны во время путешествий. Поэтому под рукой должны быть противоаллергические препараты.

Первая помощь

Стоит положить в аптечку средства для оказания экстренной помощи при обмороке и сердечном приступе, например, нитроглицерин, нашатырный спирт. Также должны быть классические обезболивающие от головной и зубной боли.

Простуды

Обязательно нужно взять с собой противопростудные препараты: жаропонижающее и местное сосудосуживающее от насморка, а также противогерпетическую мазь на основе ацикловира.

Конъюнктивиты

Летом глаза воспаляются чаще, чем зимой. В аптечке должен быть препарат с антибактериальным действием.

Мелкие травмы

Ранки и ссадины нужно незамедлительно обработать антисептиком, а потом наложить бактерицидный пластырь. Также в аптечке должны быть стерильный бинт и салфетки.

Куда бежать с ребенком в Краснодаре

Наступило лето, дети на каникулах, гуляют, играют на улице, а домой возвращаются то с ссадинами, то с ушибами. Куда обращаться, если ребёнок получил травму или заболел?

«При первых признаках заболевания нужно обратиться в детские поликлиники по месту жительства (или прикрепления) к участковому педиатру, — рассказывает главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Краснодарского края, главный врач ГБУЗ «Детская краевая больница» Елена Клещенко. — При острых состояниях и травмах — в городские или центральные районные больницы педиатрического профиля, где круглосуточно дежурят специалисты, либо вызвать «Скорую» по номеру 103, или, если позволяет состояние ребёнка, самостоятельно доставить его к врачу».

Если малыш получил незначительную травму, его укусил клещ или животные, нужно обратиться в детский травмпункт при БСМП по адресу: 40 лет Победы, 14, корпус №6, тел. 252-28-71. При травмах, полученных в результате ДТП, всегда вызывайте «скорую помощь». Только медики могут определить тяжесть состояния пациента и учреждение, куда необходимо госпитализировать. Амбулаторная хирургическая помощь, не требующая госпитализации (фурункул, инфицированная рана, инфицированный вросший ноготь и др.), оказывается в будние дни на базе ДГП № 1, ул. Тургенева, 23, тел. 255-39-01 в выходные дни и вечернее время в хирургическом кабинете детского приёмного отделения БСПМ. В случае различных отравлений необходимо срочно вызвать «скорую». Врач на месте определится с дальнейшей тактикой. С ожогами и травмами глаз обращаться в детскую краевую клиническую больницу: рабочие дни с 8 до 16 часов в кабинет окулиста № 4 в детский диагностический центр на улице Постовой, 18, в вечернее и ночное время и выходные и праздничные дни — в приёмное отделение ДККБ к дежурному офтальмологу. Если у ребёнка возникла острая зубная боль или он получил травму в области лица и челюсти, то в будние дни окажут помощь в детских стоматологических поликлиниках по адресам: ул. Ленина, 92, тел. 262-60-31; ул. Ставропольская 221, тел. 231-56-74; ул. Атарбекова 35, тел. 226-25-44; ул. Рашпилевская, 31; в ночное время и выходные дни — в БСПМ. Если у ребёнка высокая температура, кашель, насморк, расстройство пищеварения, вялость, слабость — лучше вызвать бригаду медиков или участкового педиатра на дом.

Никаких резких движений

Рекомендации по образу жизни питанию для тех, кто страдает гипотонией, чтобы не допустить приступа.

«Гипотонику лучше избегать нахождения в душных помещениях, транспорте и на улице в жару, — объясняет врач-кардиолог Инна Белан. — Отменить препараты, которые могут вызвать гипотонию. Правильно организовать режим труда и отдыха, ночью спать желательно до 10 часов. Вставать с постели нужно без резких движений, сначала на бок, затем постепенно сесть. При быстром переходе из горизонтального в вертикальное положение может случиться обморок.

Утром полезен контрастный душ: чередовать горячую и прохладную воду в течение пяти минут. Это помогает привести сосуды в тонус и нормализовать артериальное давление. Не стоит пренебрегать регулярными физическими упражнениями. Однако лучше избегать резких движений: быстрый бег и подъём тяжестей гипотонику противопоказаны. Зато хорошо стабилизируют физическое и психоэмоциональное состояние дыхательные упражнения, пилатес, йога и ходьба. Утром в постели рекомендую делать дыхательные упражнения: глубокий вдох и выдох, выпячивая при этом живот, с повторами не менее семь раз, лёжа на спине. Также лёжа в кровати выполнять упражнение «велосипед».

Обязательно нужно отказаться от никотина и алкоголя, т.к. они понижают тонус сосудов. Важно держать в тепле стопы и кисти, носить головной убор. Если из-за сильного холода чувствуется недомогание, нужно обязательно принять горячий душ, горячие ножные ванны, выпить сладкий горячий чай или кофе. В холодную погоду и при сниженном атмосферном давлении гипотонику необходим дневной сон.

Что касается питания, то есть рекомендуется часто и дробно, не пропускать завтрак. В рационе могут присутствовать пряности (корица, душистый перец, имбирь), они помогают повысить АД, а также острые, солёные блюда».