Россия покрасит Кремль в цвета радуги, приветствуя геев на ЧМ-2018

Сегодня российское правительство сделало смелое заявление, стремясь доказать Западу, что оно приветствует людей любой ориентации и не хочет их убивать. Оно объявило, что на все время чемпионата мира украсит Кремль в знак поддержки гомосексуальности.

Представитель правительства Симон Вилисский заявил нам сегодня, что это далеко не единственный жест, призванный показать, насколько неверные представления существуют в мире о бывшем СССР.

«Да, Кремль будет украшен радужными флагами, а между его башнями повесят растяжки со словами «гей-парад». Кроме того, мы превратим Красную площадь в розовый треугольник, дабы все геи видели, как мы их уважаем».

«Мы также попросили одного из самых крутых владельцев баров Сергея Калашникова надеть женское платье и называть себя Барбарой. Мы предпринимаем все возможные усилия, и вы увидите, какое несправедливое к нам отношение».

Чтобы отметить открытие празднично украшенных зданий, будет проведен военный парад, на котором все танки покрасят в радужные цвета, а солдаты пройдут торжественным маршем по специальной построенной дороге из желтого кирпича в кожаных шортах и черных жилетах со шнуровкой. В руках военные будут держать не автоматы, а сексуальные игрушки. Они будут исполнять песню Somewhere over the Rainbow (Где-то над радугой) в специальной аранжировке.