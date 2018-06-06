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Россия покрасит Кремль в цвета радуги, приветствуя геев на ЧМ-2018
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Россия покрасит Кремль в цвета радуги, приветствуя геев на ЧМ-2018 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
Сегодня российское правительство сделало смелое заявление, стремясь доказать Западу, что оно приветствует людей любой ориентации и не хочет их убивать. Оно объявило, что на все время чемпионата мира украсит Кремль в знак поддержки гомосексуальности.
Представитель правительства Симон Вилисский заявил нам сегодня, что это далеко не единственный жест, призванный показать, насколько неверные представления существуют в мире о бывшем СССР.
«Да, Кремль будет украшен радужными флагами, а между его башнями повесят растяжки со словами «гей-парад». Кроме того, мы превратим Красную площадь в розовый треугольник, дабы все геи видели, как мы их уважаем».
«Мы также попросили одного из самых крутых владельцев баров Сергея Калашникова надеть женское платье и называть себя Барбарой. Мы предпринимаем все возможные усилия, и вы увидите, какое несправедливое к нам отношение».
Чтобы отметить открытие празднично украшенных зданий, будет проведен военный парад, на котором все танки покрасят в радужные цвета, а солдаты пройдут торжественным маршем по специальной построенной дороге из желтого кирпича в кожаных шортах и черных жилетах со шнуровкой. В руках военные будут держать не автоматы, а сексуальные игрушки. Они будут исполнять песню Somewhere over the Rainbow (Где-то над радугой) в специальной аранжировке.
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Женский форум
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