Лучше теплицы могут быть только две теплицы!

В «далеком» феврале 2012 года мы приобрели свой сад. Сад расположен в чудесном месте под названием СНТ «Лесная поляна», знали это место, очень хотели сад именно там. В итоге морозным февралем купили домик и шесть соток снега.

В первый год, естественно, только присматривались и планировали, теплиц на участке не было. Ранней весной 2013 года приобрели свою поликарбонатную теплицу 6х3 м с двумя дополнительными фрамугами с гидравлическими термоприводами — «автопроветривателями». Очень нужная и полезная вещь! Особенно для дачников-горожан, которые не могут каждый день быть при огороде. Как только теплица прогревается до +23ºC, форточки сами открываются, а вечером, при снижении температуры, закрываются.

Сразу после установки

Боковые фрамуги с термоприводами

Скажу сразу, что в процессе эксплуатации нам двух форточек на эту теплицу не хватило, оснастили термоприводами еще и две боковые форточки.

Решение сделать три грядки/две дорожки пришло сразу после того, как зашла в свежеустановленную теплицу. «Временно» соорудили ограждения грядок из фанеры, только время временному никак не ограничили, теплице уже шестой год, а она все с нашими «временными» грядками))

На дорожках решили не экономить, заложили из расчета 50 см с учетом ограждений. Чисто дорожек получилось 44-45 см. В фирме, где заказывали теплицу, нам предложили сделать усиление свода перемычками. Я сначала засомневалась, но потом придумала систему подвязки растений, которой теперь пользуются наши друзья и знакомые. Они теперь специально заказывают теплицы с такими перемычками, чтобы воспользоваться вот такой идеей:

На перемычки уложили пруток, а уже к нему подвязываем растения. Очень удобно! Пруток никогда не гнется, не провисает как проволока, не ломается под тяжестью растений. Одни наши друзья попробовали положить деревянный брусок (30х30), однажды один брусок не выдержал и поломался под грузом растений.

Есть желание поменять составной пруток на цельный, красивый из стекловолокна, но никак не появляется оказия привезти 6-метровые прутки в сад.

Вот так подвязываю томаты в теплице. Раньше подвязывала веревочками, два года назад купила специальные клипсы. Недорого, долговечно и очень удобно.

В первый год сажала в теплице помидоры с огурцами. Не понравилось. Во-первых, огурцы не любят сквозняка — и на средней грядке был очень маленький урожай, а растения отставали от своих боковых собратьев:

Во-вторых, у огурцов и томатов диаметрально противоположная агротехника, которую довольно сложно совмещать в одной теплице.

Сначала думали сделать перемычку и разделить теплицу на два отсека, но потом решили отказаться от выращивания томатов в ОГ, переместить все томаты в большую теплицу, а для огурцов купить теплицу поменьше.

Сказано-сделано

Зная, что огурцы не любят жить на сквозняке, нашли фирму, которая делает теплицу шириной 2 м, чтобы в этой теплице сделать две грядки с одной дорожкой:

Но эта фирма никак не могла понять, что за перемычки я от них требую)) Сделали совсем не то, пришлось дорабатывать уже самим:

Сначала установила два термопривода на обе стороны теплицы, но потом отказалась от одной, наиболее наветренной стороны. Форточки у этой теплицы большие, хорошие, а теплица маленькая — 2х4, был страшный сквозняк.

С того года огурцы живут в своем домике:

А помидорки — в своем:

В теплице должна работать не площадь грядок, а весь объем, поэтому выращиваю только индетерминантные сорта помидоров и огурцы в вертикальной культуре в один ствол. Пробовала вести томаты в два ствола, зато садить меньше растений — не понравилось. Кормятся эти два ствола от одной корневой. Мне не сложно вырастить рассады побольше, тем более, что истосковавшись по земле за зиму это в радость, зато у каждого ствола есть своя развитая, мощная корневая система.

Большой теплице уже шестой год. Поликарбонат у нее не самый лучший. Настало время его заменить. В этом году осенью будем снимать, а весной покупать и устанавливать хороший поликарбонат, который, надеемся, послужит нам подольше.

А из планов на ближайшее время — настало время и появилась возможность замостить дорожки в теплицах. Вот, уже и материалы прикупили, будет и в моих теплицах красота.

Ну, и напоследок, хочу поделиться еще одной меленькой хитростью — секретом моих урожаев томатов в теплице. Уже многие знают, что томаты — каннибалы и очень любят расти на компосте из томатных листьев. Но мало какие растения переваривают такой компост. Я нашла выход, чтобы и помидорки подкормить любимым кушаньем, и компостную кучу не дробить на отделения или не добавлять в компост для других растений нелюбимую томатную ботву. Я купила черные 200-литровые самые плотные мешки для мусора, обрезала им уголки. Теперь вот в такой мешок я складываю все пасынки и нижние листья после удаления. Чтобы погасить ненужную микрофлору, периодически проливаю мешок раствором «Фитоспорина» или «Байкалом-М». Один верхний край мешка подвязываю к забору, так что он не валится. Ботва в мешке очень быстро перепревает, уже осенью текущего года я вношу ее в грядки под перекопку, а сам мешок со стороны не кажется чем-то страшным, стоит себе за теплицей аккуратненько. За сезон набираю два таких мешка, по мере перепревания объем уменьшается, постоянно добавляю все новые и новые листья. Перепревает до объема 2-3 ведер.

Всем, кто дочитал мои опусы до конца, дарю цветочек)):