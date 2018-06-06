70-летняя мать Илона Маска примерила яркий образ для модной фосессии

Бизнесмен Илон Маск (Elon Musk) не поддерживает отношения с родственниками. Его отец Эррол Маск (Errol Musk) давно развелся с супругой Мэй (Maye Musk) и закрутил роман с Хайдой Безуиденхут, у которой была четырехлетняя дочь Яна. Этот брак продлился долгих восемнадцать лет, но закончился разводом. Позже папа Илона стал строить отношения со своей падчерицей Яной, после чего бизнесмен и прекратил общение с ним. Недавно девушка родила 72-летнему отчиму ребенка.

А вот судьба мамы Илона сложилась совсем по другому. Уже 50 лет она занимается модельным бизнесом и даже в зрелом возрасте продолжает появляться в журналах. Мэй Маск три года назад подписала очередной контракт с известным агентством IMG Models. В 70-лет она предпочитает не оголяться, но успешно рекламирует стильную одежду. Недавно женщина вновь примерила яркий образ для фотосессии. Она позировала на камеру в цветастом комбинезоне и бежевом пальто. Поклонники пришли в восторг от снимков.

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По признанию Мэй, ей удается сохранять красоту благодаря здоровому питанию. Она в этом многое знает, так как у нее два высших образования в области диетологии. Мама бизнесмена иногда делится секретами своего полезного питания. Так на завтрак она предпочитает есть зерновую кашу с изюмом, полбанана и кофе. В течение дня Мэй позволяет себе бобовый суп и перекусы, в виде орехов и чернослива. Ее ужин представляет собой остатки обеда. Миссис Маск ест мясо ягненка, лосось, овощи и фрукты. А вот от сладкого, жареного и выпечки она отказалась, сообщает EG.ru

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