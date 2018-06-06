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Чудовища вместо красавиц: неудачная пластическая операция на 10 лет обезобразила двух филиппинок
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Чудовища вместо красавиц: неудачная пластическая операция на 10 лет обезобразила двух филиппинок 

360tv.ru 1 час назад
На Филиппинах две лучшие подруги стали жертвами косметолога. Неудачная процедура на 10 лет обезобразила их лица. Историю женщин рассказало издание The Sun.
Альвиния Бернадес и Мауи Кабабао обратились к услугам профессионала в 2008 году. Косметолога им посоветовала приятельница, пообещав, что девушки станут только красивее. На тот момент им было 28 и 30 лет.
После введения препарата в клинике города Кабадбаран подруги почувствовали себя нехорошо. У них начался зуд, который мучил девушек на протяжении трех месяцев, потом появились страшные отеки и болезненность в щеках и подбородках. Врачи не смогли исправить ошибку специалиста по красоте или хоть как-то облегчить участь филиппинок.
По словам Альвинии, все это время девушки пытаются жить обычной жизнью. Над ними постоянно насмехаются, сравнивая с горгульями и называя «бульдогами». А об отношениях с противоположным полом и вовсе пришлось забыть.
Подруги уже несколько раз обращались к медикам. В прошлом году они прошли последнюю операцию. Несмотря на предпринятые меры, отрицательные побочные эффекты инъекции 10-летней давности еще заметны.
«Я редко выхожу из дома, потому что стесняюсь. Я говорю себе, что это моя вина», — поделилась эмоциями Мауи.
Ее подруга Альвиния считает, что надежда все исправить не утрачена, и пытается смотреть в будущее с оптимизмом.
«Но иногда мне тоже больно. Я надеюсь, что люди проявят наконец поддержку и понимание. Это нужно больше всего на свете», — заключила она.
Укус клеща обернулся для жительницы Великобритании ужасными последствиями. Сначала женщину более полугода лечили не от того заболевания, а потом у нее пропал голос и развился паралич лица.
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Женский форум
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