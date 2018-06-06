Чудовища вместо красавиц: неудачная пластическая операция на 10 лет обезобразила двух филиппинок 

На Филиппинах две лучшие подруги стали жертвами косметолога. Неудачная процедура на 10 лет обезобразила их лица. Историю женщин рассказало издание The Sun.
Альвиния Бернадес и Мауи Кабабао обратились к услугам профессионала в 2008 году. Косметолога им посоветовала приятельница, пообещав, что девушки станут только красивее. На тот момент им было 28 и 30 лет.
После введения препарата в клинике города Кабадбаран подруги почувствовали себя нехорошо. У них начался зуд, который мучил девушек на протяжении трех месяцев, потом появились страшные отеки и болезненность в щеках и подбородках. Врачи не смогли исправить ошибку специалиста по красоте или хоть как-то облегчить участь филиппинок.
По словам Альвинии, все это время девушки пытаются жить обычной жизнью. Над ними постоянно насмехаются, сравнивая с горгульями и называя «бульдогами». А об отношениях с противоположным полом и вовсе пришлось забыть.
Подруги уже несколько раз обращались к медикам. В прошлом году они прошли последнюю операцию. Несмотря на предпринятые меры, отрицательные побочные эффекты инъекции 10-летней давности еще заметны.
«Я редко выхожу из дома, потому что стесняюсь. Я говорю себе, что это моя вина», — поделилась эмоциями Мауи.
Ее подруга Альвиния считает, что надежда все исправить не утрачена, и пытается смотреть в будущее с оптимизмом.
«Но иногда мне тоже больно. Я надеюсь, что люди проявят наконец поддержку и понимание. Это нужно больше всего на свете», — заключила она.
Укус клеща обернулся для жительницы Великобритании ужасными последствиями. Сначала женщину более полугода лечили не от того заболевания, а потом у нее пропал голос и развился паралич лица.