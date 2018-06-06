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Как научиться высыпаться за более короткое время
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Как научиться высыпаться за более короткое время 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Просыпайтесь во время фазы быстрого сна. Как? Просто скачайте специальное приложение (например, Pillow). Научно доказано: именно в это время подъем дается нам проще всего. Так что не всегда дело именно в количестве часов — можно провести в объятиях Морфея хоть половину дня, но при этом все равно чувствовать себя разбитым.
Позаботьтесь о том, чтобы шторы в комнате были плотно закрыты — в противном случае снижается выработка мелатонина, и вы не высыпаетесь даже за положенные 8 часов.
Никакого алкоголя перед сном. Да, бокал красного поможет вам быстрее уснуть, но при этом качество сна серьезно пострадает. Попробуйте чай с ромашкой — поверьте, после напряженного рабочего дня он успокаивает не хуже.
Постарайтесь ложиться раньше. Если уснуть в 4 утра и спокойно проспать до 12 дня, на пользу здоровью и заряд бодрости можно не рассчитывать. Заметили, что большинство успешных людей ложатся до полуночи и встают с первыми петухами? То-то же!
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