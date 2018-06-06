«Я увеличила точку G»: реальная история с комментариями гинеколога

В 2001 году пластический хирург и гинеколог Дэвид Мэтлок запатентовал процедуру G-shot: увеличение чувствительной зоны влагалища с помощью инъекции филлера, чтобы усилить удовольствие во время секса. Процедура долго не признавалась медицинским сообществом, и сегодня есть врачи, которые отрицают право методики на жизнь. Но многие пациентки говорят, что ощущения «до» и «после» разительно отличаются. Героиня Cosmo (31 год, детей нет) увеличила точку G и рассказала нам о своем опыте, а врач-гинеколог прокомментировала техническую сторону вопроса.

«Точка G была открыта в 50-х годах прошлого века немецким гинекологом Эрнстом Грэфенбергом. Это небольшой участок с повышенной чувствительностью на передней стенке влагалища, расположенный на глубине от 2,5 до 5 см. Многие ученые до сих пор сомневаются в существовании точки G. У них возникают вопросы: если она так чувствительна, как же женщины рожают, не испытывая болевого шока; как пользуются тампонами, которые соприкасаются с передней стенкой влагалища?

Однако большинство ученых и врачей сходятся во мнении, что точка G существует, и называют ее аналогом предстательной железы (простаты) у мужчин. В их пользу говорит то, что есть немало женщин, которые испытывают вагинальный оргазм. Многие, по какой-то причине утратив эту способность (с возрастом или после родов), обращаются к врачу (в том числе и к гинекологу). Чтобы помочь таким женщинам восстановить качество интимной жизни, была предложена процедура увеличения точки G, ее наполнение или аугментация. После процедуры ощущения во время оргазма усиливаются. Связано это с тем, что с помощью филлера плоская поверхность становится выпуклой, концентрация рецепторов на этом участке слизистой увеличивается, что и обостряет чувствительность. Ощущения после увеличения точки G изменяются и у большинства мужчин: объем влагалища уменьшается, передняя стенка увеличивается в объеме и уплотняется. Так и у женщины более яркие ощущения отчасти объясняются более тесным контактом с пенисом. А еще увеличение точки G обеспечивает лучшее увлажнение слизистой влагалища».

«Я увеличила точку G»: личный опыт

Темой увеличения точки G я заинтересовалась давно. Ощущения от проникновения у меня всегда ярче, чем от внешней стимуляции, поэтому я знала, что процедура мне подойдет. Известно, что увеличение точки G не принесет результата, если эта зона изначально нечувствительна и женщина не испытывает вагинальный оргазм. Инъекция филлера помогает усилить ощущения или достичь наконец развязки, а может, и получить сквирт. Но процедура не «пробудит» спящий вулкан.

Решив, наконец, перейти к делу, я обсудила процедуру со своим партнером — тот одобрил (без раздумий!). Мы оба загорелись этой идеей, и я выбрала клинику — «Премиум Эстетикс» на Трехгорной мануфактуре в Москве. Важно знать, что инъекцию делает не косметолог в салоне красоты, а гинеколог или пластический хирург в клинике!

После осмотра врач-гинеколог Ирина Лузина рекомендовала устранить раздражение на слизистой. Выполнив все указания, я снова пришла на осмотр. На этот раз все было в порядке — и мы сразу сделали инъекцию! Сначала врач прощупыванием определила самую чувствительную зону на передней стенке влагалища. Звучит эротично, но на кресле гинеколога сложно расслабиться и получить удовольствие, поэтому от «исследования» я испытывала только острое желание сходить в туалет. Инъекцию сделали в зону, где желание пописать было самым сильным. Я почувствовала укол, и это было неприятно. Во время самой инъекции внизу живота тянуло, но, например, укол в попу для меня гораздо болезненнее! Установив филлер, врач пальцем распределила вещество, и больше ничего болезненного не было — ни жжения, ни покалывания, ни ощущения чего-то инородного внутри. В кресле я провела не больше трех минут и отправилась в офис. Никаких особых рекомендаций после инъекции выполнять не надо — только на неделю воздержаться от вагинального секса, бани и горячей ванны (филлер может потерять объем). Дополнительный осмотр у гинеколога, если нет жалоб, не нужен.

Выдержав положенный срок, мы опробовали мою новую точку G сразу несколькими способами: обычным сексом, мануальными ласками и игрушкой. Я сразу почувствовала, что зона стала чувствительнее, но в первый раз вау-эффекта не было. Зато смазки стало гораздо больше!

В первые разы после воздержания мы выбирали позы для точки G: сзади, ноги на плечах (ее еще можно дополнить подушкой под ягодицами), сбоку и сидя на столе. Определенно, секс стал ярче, но получать моментальный оргазм я не стала — для этого мужчине все еще нужно потрудиться. Кстати, он пытался почувствовать разницу «вручную», но нащупать инъекцию на слизистой не так-то просто.

Решив увеличить точку G, следует помнить: инъекция не увеличит принципиально качество вашего секса — это в первую очередь зависит от вашего партнера и ваших психологических факторов. Но в моем случае инъекция решила проблему с нехваткой смазки, мои ощущения от привычных поз стали приятнее, поэтому и желания стало больше.

Что нужно знать перед процедурой

Для увеличения точки G используются биодеградирующие филлеры на основе гиалуроновой кислоты высокой плотности — они разрушаются со временем. Скорость распада филлера зависит от его особенности, от сексуальной активности женщины (чем чаще она занимается сексом, тем быстрее разрушается гиалуроновая кислота). Если женщина находится в постменопаузе, филлер может стоять у нее год-полтора — за счет замедления обмена веществ. В среднем эффект от увеличения точки G длится 6−9 месяцев. Процедура также помогает в лечении стрессового недержания мочи в комплексе с другими методами. С такой проблемой женщины нередко сталкиваются после родов или в период менопаузы.

Перед процедурой необходимо пройти осмотр у гинеколога и сдать мазок на флору. Противопоказаниями для увеличения точки G являются: индивидуальная непереносимость препарата, воспалительные заболевания органов малого таза.

Процедура увеличения точки G — это амбулаторная манипуляция, проводится без анестезии, занимает не более 5−7 минут. Единственное ограничение после — отказ от половой жизни в течение 5 дней. Филлер должен «встать», а во время вагинального секса он может сползти по стенке влагалища.

Средняя цена процедуры — 18 тысяч рублей, в зависимости от филлера (европейские дороже китайских и корейских). Также в точку G вводят монофазные филлеры. Они дороже двухфазных, но обладают рядом преимуществ: незначительный дискомфорт при введении, отсутствие отека после введения. Монофазные лучше распределяются в тканях, более полно заполняют пространство. И главное — это препараты высокой плотности, что подходит для слизистой и, соответственно, для вагины.

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