Герань защитит от тли!

Давно мне попался совет, как избавиться от тли при помощи домашней герани.

Советов как избавится от тли такое множество, поэтому пробую не один сразу, а несколько.

И этот способ шел у меня в совокупности в опрыскиванием «Кока-колой» кустов смородины.

12 Чем хорош такой способ?

У меня герани много, и я люблю ее в летний период вынести на улицу. А тут как раз она у меня отлично смотрелась под кустом калины. Я подумала, что «вот и судьба опробовать ее действие от тли!».

Да не вся тля переселилась на соседний куст калины, но тот куст, что был в соседстве с моими гераньками, однозначно выглядел пышнее и зеленее. На проверку оказалось, что всю тлю мураши переселили на дальние ветки и кусты. Я поставила один горшок рядом с муравейником и о чудо! Муравьи ушли!

Правда не надолго))

12 Вывод: соседство герани муравьям не нравится, и тли меньше. Вопрос в том, какое количество герани нужно, остался открытым.

Буду рада, если совет пригодится.