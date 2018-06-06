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Анна Седокова эффектно обнажилась, но лишилась талии
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Анна Седокова эффектно обнажилась, но лишилась талии 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Анна Седокова Фото: Persona Stars
Два года назад на той же самой премии RU.TV Анна познакомилась с отцом своего младшего сына Гектора. Об этом певица рассказала в Инстаграме. С тех пор 35-летняя артистка успела расстаться с возлюбленным, имя которого она не называет (по слухам, это 28-летний бизнесмен Артем Комаров). Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— У меня стойкое ощущение, что Анна где-то потеряла блузку. Сняла ее на минутку, оставила в гримерке, глядь — а блузки-то и нет. И пришлось певице выходить на красную дорожку в одной юбке и в бюстгальтере. Вместе с блузкой у певицы исчезла талия, и отсутствие «верха» это только подчеркивает. Давно проверено: обнаженка не всегда выглядит сексуально.
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