Анна Седокова эффектно обнажилась, но лишилась талии

Два года назад на той же самой премии RU.TV Анна познакомилась с отцом своего младшего сына Гектора. Об этом певица рассказала в Инстаграме. С тех пор 35-летняя артистка успела расстаться с возлюбленным, имя которого она не называет (по слухам, это 28-летний бизнесмен Артем Комаров ). Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— У меня стойкое ощущение, что Анна где-то потеряла блузку. Сняла ее на минутку, оставила в гримерке, глядь — а блузки-то и нет. И пришлось певице выходить на красную дорожку в одной юбке и в бюстгальтере. Вместе с блузкой у певицы исчезла талия, и отсутствие «верха» это только подчеркивает. Давно проверено: обнаженка не всегда выглядит сексуально.