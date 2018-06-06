Пушкин, или Как вырастить «наше все»?

Его назвали «солнцем русской поэзии», или, как перевел эти слова на современный русский язык Борис Ельцин , «Пушкин — наше все». Но вряд ли кто-то мог себе подобное представить, глядя на юного Александра Сергеевича. Маленький Пушкин был среднестатистическим русским мальчиком, отпрыском типичного дворянского семейства. Как же так все получилось?

День рождения гения

Мальчик, которого назвали Александром, родился в семье отставного майора Егерского полка. Он появился на свет 26 мая, или 6 июня по новому стилю, в 1799 году. О чем была сделана надлежащая запись в церковной книге Богоявленского собора в Елохове. Детей в семействе родилось предостаточно, однако пятеро так и не пережили детский возраст. Ольга, Александр и Лев — трое доживших до взрослой жизни детей в семействе Пушкиных. Гением вырос только один.

Семья типичная

Московская жизнь семейства Пушкиных была вполне светской. Родители с головой погружены в светские обязанности и не слишком много времени проводят с детьми. В те времена было принято перепоручать воспитание детей нянькам и гувернерам. Пушкин, автор первого в российской литературе романа в стихах, описывая детство Онегина, намекал на свои личные обстоятельства: Служив отлично благородно, Долгами жил его отец, Давал три бала ежегодно И промотался наконец. Судьба Евгения хранила: Сперва Madame за ним ходила, Потом Monsieur ее сменил. Ребенок был резов, но мил.

Нелюбимый сын Мама Александра откровенно не любила. Маленький Пушкин был полным и неповоротливым ребенком. Он постоянно все терял и забывал. Матери поэта, признанной красавице, получившей в свете прозвище «прекрасная креолка», не нравился толстый, неуклюжий и рассеянный сынишка. Надежда Осиповна с удовольствием придумывала для сына унизительные наказания. Как-то она разгневалась из-за того, что тот теряет носовые платки, и приказала няне пришить платок к его курточке. Так по повелению матери он ходил целый день, даже перед гостями. Это было обидно и оскорбительно. Были наказания куда более суровые. Мать, к примеру, в гневе решила не разговаривать с Сашей целый год и выполнила обещанное. Зато этот нелюбимый сын был любимым внуком и балованным воспитанником. Имя его няни Арины Родионовны знают в России все. Ее в своих стихах не раз вспоминал сам поэт. Арина Родионовна первая познакомила будущее «солнце русской поэзии» с русскими сказками и преданиями. Литературоведам остается только гадать, что именно в таких шедеврах, как «Сказка о царе Салтане», «Сказка о попе и о работнике его Балде» или «Сказка о мёртвой царевне», было услышано Пушкиным в детстве от няни, что он придумал сам, а что позаимствовал у зарубежных авторов вроде братьев Гримм и Шарля Перро . Говорить, а следовательно, и писать по-русски Пушкина научила бабушка Мария Алексеевна. Пять счастливых летних сезонов Саша провел у бабушки в подмосковном селе Захарово. Ему очень нравилась жизнь в бабушкином имении, и эти дни он тоже будет вспоминать в стихах: Мне видится моё селенье, Моё Захарово… Общение с бабушкой повлияло на творчество поэта ничуть не меньше, чем общение с Ариной Родионовной. Мария Алексеевна, дочь Ганнибала — арапа Петра Великого. Ее воспоминания о первом российском императоре и о своём отце — все потом так или иначе стало литературой. Роман «Арап Петра Великого» — отголосок общения с бабушкой. Впрочем, любовь дочери Ганнибала к внуку не была слепой. Она подмечала недостатки и достоинства ребенка и писала дочери, Надежде Осиповне, что «у мальчика просто нет полутонов или середины, он либо пассивен, либо активен чересчур. Небрежен в обучении, но „жаден“ до чтения». …Так ведь у гения и не должно быть «полутонов».

Литература с малолетства

Будущий гений родился в абсолютно литературной семье. Известным поэтом был его дядя Василий Львович. Писал популярные в обществе вирши папа Сергей Львович. У его отца была обширная по тем временам библиотека, преимущественно на французском языке. В доме принимали лучших литераторов Москвы и Петербурга. В воспоминаниях дядя описывает первые встречи будущего поэта с литературной элитой: «В самом младенчестве он показал большое уважение к писателям. Не имея шести лет, он уже понимал, что Николай Михайлович Карамзин — не то, что другие. Одним вечером Николай Михайлович был у меня, сидел долго, — во всё время Александр, сидя против него, вслушивался в его разговоры и не спускал с него глаз. Ему был шестой год». Впрочем, Саша далеко не всегда с умилением смотрел на родительских гостей. Как-то в гости к Пушкиным пришел поэт Дмитриев, рябой от оспы. Увидев правнука Ганнибала, которому еще не исполнилось десяти лет, Дмитриев пошутил, как сейчас сказали бы, не вполне политкорректно: «Какой арапчик!». Намек на «африканские» черты лица разозлил мальчика, и он мгновенно отреагировал: «Зато не рябчик!». Гости долго смеялись. Это была первая эпиграмма Пушкина. Впоследствии из-за колких эпиграмм поэт нажил немало врагов.

Читать и писать одновременно

Читать Пушкин выучился очень рано. Читал преимущественно книги из библиотеки отца. Французские. Брат Лев уверял, что Саша просто «пожирал книги». Писать он начал почти тогда же, когда и читать. Причем первые опыты были в области драмы. Вот что вспоминала впоследствии его обожаемая сестра Ольга: «Любимым его упражнением сначала было импровизировать маленькие комедии и самому разыгрывать их перед сестрою, которая в этом случае составляла всю публику и произносила свой суд». Кстати, рецензии далеко не всегда были благожелательными. Любимая сестра довольно часто высмеивала братишку за «бездумное копирование Мольера». Так что еще в детстве он привык не только к похвалам, но и к критике, от которой ему достанется отнюдь не мало на его поэтической стезе. Вот так между французских книг, русских сказок, в атмосфере литературного салона и среди рассказов о славном прошлом России загорелось «солнце русской поэзии». Выросло «наше все». И если родители не смогли подарить маленькому Пушкину свою любовь, то это с лихвой сделали бабушка и няня. Если б не они, кто знает, каким бы гением стал Пушкин…