Дмитрий Азаров посетил флагман садоводства Самарской области 

Предприятие выпускает натуральные соки и нектары. В среду, 6 июня, Дмитрий Азаров с рабочим визитом посетил одно из ведущих сельхозпредприятий Волжского района. Оно специализируется на выращивании фруктов, малины и земляники. За год урожай яблок здесь достигает более 3 тысяч тонн. Из плодов изготавливают соки, нектары и лимонад. Особое внимание было уделено системе капельного орошения полей и научным разработкам, применяемым в производстве. Такой положительный опыт может быть перенят и другими самарскими аграриями.
Фото: ТРК «Губерния»