Ещё
Дмитрий Азаров посетил флагман садоводства Самарской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дмитрий Азаров посетил флагман садоводства Самарской области 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Предприятие выпускает натуральные соки и нектары. В среду, 6 июня, Дмитрий Азаров с рабочим визитом посетил одно из ведущих сельхозпредприятий Волжского района. Оно специализируется на выращивании фруктов, малины и земляники. За год урожай яблок здесь достигает более 3 тысяч тонн. Из плодов изготавливают соки, нектары и лимонад. Особое внимание было уделено системе капельного орошения полей и научным разработкам, применяемым в производстве. Такой положительный опыт может быть перенят и другими самарскими аграриями.
Фото: ТРК «Губерния»
ТРК Губерния: последние новости
Самарское кафе закрыли как опасное для жизни и здоровья посетителей Роспотребнадзор призывает самарцев бороться с порчей и яйцами паразитов В Самарской области произошёл скачок цен на капусту и лук
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему анальный секс — это не страшно8
Муцениеце поставила точку в истории с расставанием
Шнуров назвал причину своего третьего развода2
Эти красавицы засветились обнаженными на пляже
Королева вовремя сменила партнера9
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
06:09
Как предотвратить развитие рака
Здоровье
04:04
Чем опасен сон на боку, животе и спине
Здоровье
03:44
Эти красавицы засветились обнаженными на пляже
Звёзды
06:36
Самые красивые звезды-вегетарианки
Звёзды
07:30
Что вам выбрать, чтобы выжить
Психология
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение