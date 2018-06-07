Губы загубили случайно: «Поцелуй городу» хотели перенести в другой район Челябинска

Скульптуру «Поцелуй городу» решили демонтировать, чтобы перенести её в сквер «Семейный» в Ленинском районе. Как объяснили в городском управлении культуры, это место пользуется популярностью у молодожёнов, и арт-объект хорошо бы вписался туда. Но при его демонтаже всё пошло не по плану.

— Оказалось, что скульптура достаточно хрупкая и начала рассыпаться, — объяснил начальник управления культуры Дмитрий Назаров . — Сейчас мы рассматриваем целесообразность её реставрации.

О демонтаже памятника, художественная ценность которого вызывала споры среди горожан, сообщили накануне читатели 74.ru.

— Есть движение к лучшей архитектурной среде в нашем городе! Наконец-то эту страхоту в горсаду Пушкина сносят, — написала челябинка Маргарита. — Её уже нет. Добивают отбойным молотком.

Скульптуру демонтировали до основания

В компании «Интерсвязь», которая была одним из организаторов создания и установки арт-объекта, сообщили, что узнали о демонтаже от корреспондентов 74.ru.

6 июля 2011 года Челябинск впервые отпраздновал Всемирный день поцелуя. Тогда организаторы собрали порядка 3000 «поцелуев» челябинцев. Их отсканированные копии украсили постамент скульптуры, на создание которой ушло два месяца. Для новой скульптуры даже придумали легенду: влюблённым обязательно нужно поцеловаться сквозь бетонные губы. По словам создателей арт-объекта, в фундамент «Поцелуя городу» заложили серебряные обручальные кольца, которые вместе с несколькими тысячами поцелуев должны принести поцеловавшимся счастье.

Спустя почти две недели после открытая скульптура «Поцелуй городу» стала жертвой вандалов: на бетонных губах оставили похабную надпись.