«К иностранцам едут за эстетикой»: дизайнер рассуждает, что не так с органичностью в Архангельске

Таким серым и холодным летом легко словить сплин — настроение часто зависит от того, что мы видим вокруг. О проблемах городской среды и том, как заново влюбиться в родной город со всеми его недостатками, мы поговорили с Кириллом Старицыным — дизайнером, преподавателем Архангельского педагогического колледжа и автором масштабного рисунка на стене музыкального колледжа ко Дню Победы.

Раньше — Ленин, сегодня — Арктика

Кирилл Старицын преображает многие общественные места нашего города. Художник-конструктор детально проектирует интерьерную среду и сам воплощает — рисует, занимается каллиграфией, работает с разными материалами — от стекла до дерева. Может создать красоту с нуля — даже безнадежно унылое пространство ему по силам превратить в уютное и стильное. Или вернуть к жизни состарившиеся предметы — Кирилл реставрирует мебель и предметы домашнего обихода. Своим опытом и знаниями он делится со студентами Архангельского педагогического колледжа.

Тонкие меловые линии, выточенные из дерева буквы, воздушные рисунки маркером или широкоформатные — красками — он работает в разных техниках, но руку Кирилла Старицына в оформлении узнать легко, — будь то кофейня, бар, бургерная или уличная стена. Однако вольным художником он себя не считает — все эти работы делаются на заказ, а диалог между дизайнерами и их клиентами в Архангельске всегда имел свои сложности.

— Увы, сегодня работника креативных индустрий часто воспринимают как обслуживающий персонал. То есть ты исполнитель идей, которые могут быть в лучшем случае — устаревшими, в худшем — нереальными к воплощению. Заказчик платит и потому считает, что может учить тебя, — как лучше. Но ведь дизайнер — это такой же специалист с узкопрофильными знаниями. Мы же не советуем врачу, какими лекарствами нас лечить. И не зашиваем себе аппендицит по интуиции — вроде, неплохо получилось! И тем не менее заказчик не хочет принимать что-то новое, ему не нужно творчество — ему надо так, как он себе представил, что он уже видел где-то и хочет теперь видеть здесь. А потом начинается — «эх, в Европе так классно, там есть на что посмотреть и чему удивиться».

Художник-конструктор детально проектирует интерьерную среду и сам воплощает — рисует, занимается каллиграфией, работает с разными материалами — от стекла до дерева

В итоге, есть то, что дизайнеры могут и хотят, и есть то — что им позволяется делать. В советские годы — штамповали Ленина, сегодня — новые образы, не политические, но тоже массовые.

— Поморы, Арктика, — такой вектор все равно навязывается, — считает Кирилл. — Хлебные темы, но тебя как художника в итоговых продуктах нет совсем. Свои мысли и идеи — остаются при тебе. Конечно, мы не говорим сейчас о высоком искусстве, это же заказ — но компромисс искать нужно. Поэтому, как правило, все самое настоящее делается художниками уже без денег со стороны.

Почему красота полезна для здоровья

Зачем архангелогородцы едут на море — понятно. Рассуждаем с Кириллом, почему наши земляки отправляются в зарубежные города с таким же климатом.

— Люди едут за эстетикой. Они рассматривают Финляндию не как курорт, а как возможность побыть в уютном, чистом, практичном и главное — красивом пространстве. Ведь что такое дизайн? Это органичность — и сюда же можно отнести не только виды, но и вкусы, запахи, текстуры, свет. У иностранцев как: земля должна быть на газоне. А асфальт — чистым. Но вы-то знаете, как у нас. Машина выезжает со двора, тащит за собой с псевдопарковки полосу грязи, в которую можно картошку сажать. Другие автомобили это размазывают. А вот и дождик пошел. А ты в светлых брюках. А потом жижа засыхает, и этой пылью дышат все, но больше всего дети. Так что начали мы с красоты, а пришли — к самочувствию человека в этой среде. И как это ни грустно, — спроса в Архангельске на хороший дизайн нет.

Не только в Архангельске, но и по всей стране дизайнера часто воспринимают как обслуживающий персонал, когда все же удается воплотить свои идеи, получается что-то действительно интересное и новое

В дизайне популярно сегодня то, что на поверхности, — как Стас Михайлов в мире музыки, при этом в стране есть множество талантливейших музыкантов, которые остаются за бортом.

— Творческие и по-настоящему идейные люди могут кому-то мешать, — считает Кирилл. — Если их будет много, они начнут что-то требовать от власти, со стороны которой инициатив мало. Все как в средние века — когда появился готический шрифт — заковыристый, и потому недоступный для простых людей. Кто умел читать и писать, тот и владел информацией. Сегодня происходит что-то подобное — только это более сложный фильтр. Принимайте, не вникая, то, что вам дают, — с таким подходом обычно и появляются новые, но при этом безобразные здания, уличные объекты и интерьеры.

Кстати, про готику и другие шрифты Кирилл может говорить долго — он ведет курсы каллиграфии.

Кирилл ведет курсы каллиграфии, которая сегодня очень популярна как самодостаточный вид искусства

Чем опасны локальные бренды

Эстетика Архангельска как города — явление спорное, а вот некоторые деревенские дворики Кириллу нравятся. Скамейка, половичок, потемневший от времени деревянный забор — все это оказывается на своем месте и в целом выглядит эстетично. Туда не приходили дизайнеры с проектным планом, никто не пытался состарить оконные рамы специально и не выбирал, каким диким растениям цвести под ними. Все это прекрасно без усилий художников и зачастую ценность этого местные жители даже не осознают.

В современном городе тоже может быть по-простому красиво — либо со сменой менталитета — а на это нужны годы. Либо за короткий срок, но с привлечением дизайнеров и инженеров — то есть за большие деньги. А пока что — хаос.

В мастерской при колледже всегда кипит работа, много людей и есть на что посмотреть — это работы и самого Кирилла, и его студентов

— У города нет единого образа, концепции, — считает Кирилл. — Есть привязка к брендам, но я лично против этого. Ведь это значит, что гостю города что-то навязывается, — сюда смотри, а сюда не смотри. Этот дом — старинный, его разглядывай. А на этих домах деньги отработаны — ничего интересного. А ведь лучшие экскурсии проводятся не официально, когда тебе, туристу, рассказывают не только про традиционную культуру, но и про интересные факты из современной жизни. «А вот у этой обычной стены», «А вот на этой обычной с виду скамейке»… Надо растворяться в городском пространстве полностью. Бренды — это не плохо, но при фанатизме они делают неважным все, что под них не попадает, однако в том же Париже есть много всего куда более интересного и прекрасного, чем Эйфелева башня.

А интересного и привлекательного даже в нашем городе, который часто ругают, — очень много.

— На кусты с полотен Гогена молится весь мир, люди рассматривают оттенки, обсуждают падение света в момент рисования. Знаете, такие кусты, на которых можно залипнуть — есть и в реальной жизни. Просто их не рисовали великие. У меня, кстати, есть любимое дерево — около остановки «Рембыттехника». Им действительно можно любоваться. В каждое время года и даже дня — оно другое. Это искусство самой жизни, никто не трудился над ним (разве что я как-то сползал на него, чтобы снять с веток выкинутую кем-то из окна швабру). Проблема наша не только в том, что мы сделаем, чтобы было красиво. А в том, что мы видим, что мы хотим замечать.

Это не та швабра, которую пришлось Кириллу снять с дерева. Эту наш спикер использует на занятиях как инструмент — демонстрирует свои навыки художника, рисуя на полу — водой

Как влюбиться в Архангельск

Конечно, проблемы благоустройства никуда не уходят — детские площадки штампованные, а где-то их просто нет. Парковок катастрофически не хватает. Дороги латают черной жижей — ямочно. Велосипедных дорожек — нет. Что говорить про фасады домов. О каком дизайне может идти речь, если часть горожан выживает в ветхих деревяшках и обсыпающихся сталинках. И тем не менее влюбиться в Архангельск можно.

— Можно, надо просто по-новому посмотреть на привычные улицы. А как? Если люди настолько устают видеть одно и то же, что даже за круглую сумму вылетают из Архангельска за границу, чтобы также погулять там, но по другим улицам. Знаете, сменить обстановку, если нет возможности путешествовать, — можно и здесь, в Архангельске. Стоит только прийти в привычное место в другое время дня — с другим освещением, и оно уже покажется вам новым. А еще надо читать историю города, когда ты сам себе гид, и можешь смотреть на здания с каким-то знанием о них, представлять их в контексте прошлых времен, — это очень увлекает. И ты начинаешь чувствовать себя частью этого города, где так много всего происходило раньше, и о твоей эпохе тоже будет кто-то размышлять.

Сменить обстановку, если нет возможности путешествовать, — можно и здесь, в Архангельске, надо просто по-новому посмотреть на привычные места своего города

Чем меньше страна, город — тем проще навести порядок или красоту. Кирилл говорит, что в странах Скандинавии так уютно еще и потому, что это, как правило, маленькие города, где представители власти живут по соседству с горожанами и одинаково заинтересованы, чтобы было чисто или зелено. А еще там житель может менять городскую среду, если обратится к документам.

— Увы, даже если мы знаем, как надо, — добиться этого, даже обратившись к законодательству, в Архангельске — непросто. Но это более логично — отдать время и силы на то, чтобы улучшить что-то вокруг себя. Чем тратить деньги на билеты туда, где хочешь отдохнуть от реальности, в которую тебе все же возвращаться.