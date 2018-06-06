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Екатерина Варнава поделилась единственным верным секретом стройности
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Екатерина Варнава поделилась единственным верным секретом стройности 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@kativarnavaЕкатерина Варнава поделилась единственным верным секретом стройностиЕкатерину Варнаву (33) часто обвиняют в чрезмерной худобе. Некоторые фолловеры уверены, что она питается чуть ли не святым воздухом. Варнава, как и положено человеку с чувством юмора, на подобные замечания лишь отшучивается. При этом недавно она решила поделиться с подписчиками своим секретом стройности. Он очень просто и не подразумевает диет. Главное — найти любимый вид активности:
Наверное, первое, с чего начну, будет физическая активность! Умышленно не говорю что-то конкретное.. танцы, фитнес, пилатес, да хоть зарядка утром… Постоянная активность тела — это ой какой важный источник силы и выносливости.
У меня всегда было так: чтобы чего-то достичь, чтобы был результат, мне надо много пахать! Именно так! А чтобы пахать, я должна быть в форме… как бы уже не девочка. Я не переношу спорт.зал, но обожаю танцы!
Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) 6 Июн 2018 в 1:53 PDT  По словам Варнавы, именно танцы дают ей мощный заряд энергии и заставляют сгорать все лишние калории. Может, неслучайно, ее любимый мужчина — хореограф? Общие интересы, как известно сближают. Артистка посоветовала всем найти мотивирующий их вид активности: совсем не обязательно танцы. Кому-то, уверена Варнава, подойдет йога или плавание, другим бег, а третьим скандинавская ходьба. Фолловеры заверили Варнаву, что она выглядит божественно и глядя на нее срочно хочется заняться чем-то полезным.
А тем временем Юлия Высоцкая публично высмеяла раскритиковавшего ее подписчика.
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