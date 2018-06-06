«Серьги разрешаются»: как живут осужденные в реабилитационном центре «Аврора»

Территория женской колонии № 15, как ни странно, это звучит, особенно хороша весной: чистота и ароматы повсюду цветущих клумб и деревьев. При этом «зона» всегда останется местом за колючей проволокой, но даже в этом месте есть свои исключения.

Три года назад на территории исправительного учреждения был открыт реабилитационный центр «Аврора». Он создан для того, чтобы подготовить женщин, которые отбывают наказание, к жизни в обществе, обучить и дать возможность вспомнить элементарные бытовые навыки.

Осужденные пользуются кухней, ходят в тренажерный зал и посещают комнату групповой терапии с психологом. По регламенту ложиться в кровати можно только после отбоя, в 22 часа, до этого койки все время должны быть аккуратно заправлены. Женщины ходят в форме, но при этом могут носить сережки из недрагоценных металлов, пользоваться косметикой, и некоторыми видами духов.

Фаина Раневская говорила, что если женщина не стала красивой после 30 лет, то она просто глупа, мне вот «после 30» и я оказалась неглупа. В правилах внутреннего поведения прописан опрятный внешний вид. Женщина должна оставаться женщиной, а в таких условиях тем более", — рассказывает Наталья. Она осуждена за похищение человека, находится на территории ИК-15 больше полутора лет и недавно была переведена в отряд «Аврора».

Наталья выглядит очень ухоженной: аккуратные красивые брови, приятный цвет помады, идеальная кожа и нежный румянец, из бижутерии — сережки под жемчуг.

В прошлом она сотрудница банка, жительница Москвы.

"Когда попадаешь сюда, то первыми руку помощи протягивают воспитатели, — рассказывает женщина. — Мы все равно находимся в криминогенной среде, а сотрудники здесь — это не устрашающий фактор, а сдерживающий. Я не боюсь того, момента, когда выйду. Будет новая жизнь, полная всего: родственники, дети, не боюсь за работу. Специалисты нужны всегда. Возможно, мы не устроимся в госструктуры, но никто не отменял частные компании. Статус осужденной — это, на мой взгляд, предвзятое отношение, для госкомпаний — это стоп-фактор, но для хорошей компании стоп-фактор — это плохой сотрудник. Если человек выходит не видоизмененным, то это дорогого стоит. Здесь мы набираемся опыта, философского, психологического. Только за колючей проволокой происходят такие ситуации, которые никогда не происходят на воле, их невозможно представить. Сейчас у меня доход 9489, до этого был на нолик больше".

"До 22 вечера мы не можем ложиться на наши спальные места. Режим не нарушаем, — продолжает осужденная Олеся. Она сидит за наркотики. — Я очень скучаю по сыну, а если говорить о бытовых мелочах — хочу «вольные» духи, это я их так называю, которые спиртовые. У нас — только масленые, а хочется, чтобы как раньше пахло Dolce Gabbana Light Blue".

У девушки смоляные волнистые волосы, собранные в интересную косу — сделала ее знакомая по отряду. У Олеси красивый макияж и тоже ухоженная кожа.

"Прическу можно увидеть только «дома», потому что везде мы ходим в платках. Это чисто для себя, — рассказывает осужденная. — Прошло много времени с решения суда, но я до сих пор помню самый страшный момент — ехать в «воронке». Я подумала, что на этом закончился весь мир. Ты сначала себе представляешь как в кино, что ты зайдешь, а там все с семечками, с четками, такого ничего нет. Нормальные, адекватные девчонки. Попасть в реабилитационный центр — это успех: здесь в комнатах живет по четыре человека. Мама у меня приезжает и удивляется, что здесь я выгляжу лучше, чем на воле, говорит мне: «ты хоть краситься начала». Я понимаю, что только в этом месте, за колючей проволок смогла окончательно избавиться от наркотической зависимости. На воле этого могло не случиться".

В спальных комнатах отряда «Аврора» нет туалетов, как в обычных камерах, на окнах — решеток. С женщинами занимаются воспитатели.

"Когда осужденные выходят отсюда, они от души говорят: «Спасибо, за вашу доброту». Я встречала освободившихся, уже по ту сторону забора и, знаете, у всех нормально складывается жизнь. Возможно, не так гладко, как хотелось, но у них есть стимул и желание жить хорошо, — рассказывает Екатерина Шушурина, начальник отдела отряда по работе с осужденными ИК-15. — Я своим примером показываю как надо себя вести, что можно договориться. Осужденные понимают, они, в первую очередь, люди, а уже во вторую — те, кто совершил ошибку. "

"Я перешла сюда из обычного отряда, «белая» бирка — это высшее, что здесь можно заработать, то есть попасть в «Аврору», — рассказывает Татьяна. Она осуждена за убийство. Женщина с грустными глазами, в которых большое желание отмотать время назад. Но ее вариант — начать с того самого «чистого» листа.

"Ты приходишь с работы, идешь на кухню, готовишь. У нас есть стиральные машины, которых нет в обычных отрядах. Я тут поняла, что любой конфликт можно решить смехом и у меня это получается, на воле я себя вела иначе, — говорит Татьяна. — Здесь поняла, что это не здорово. С нами очень много работают воспитатели и от этого есть результат. К нам относятся как к людям. Именно здесь сотрудники остаются людьми. Да, слезы градом, что такой срок — шесть лет, подумала, что жизнь закончилась, а она только началась. Если здесь захотеть, то можно добиться очень много и стать другим человеком. Злой я была. Сейчас все по-другому. У меня сын даже спрашивал: «Мама, а что правда все так? Вас не бьют». Я смеялась. Нет, не бьют, пытаются воспитать. Я научилась извиняться и больше не считаю это за слабость".

Сейчас в реабилитационном центре «Аврора» находится 12 женщин. Большая часть из них рассчитывает на условно-досрочное освобождение. За время существование отряда из него «выпустились» несколько десятков осужденных. Рецидивов не произошло.