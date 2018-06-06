Ещё
Армия США разработала идеальный алгоритм потребления кофе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Армия США разработала идеальный алгоритм потребления кофе 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Недавнее исследование показало, что 85% взрослых американцев в той или иной форме ежедневно употребляют кофеин, психостимулятор, содержащийся в кофе. И тут возникает вопрос: Как часто и как именно нужно пить кофе, чтобы получить максимальный эффект? В ходе нового исследования, проведенного научным центром армии США, удалось создать алгоритм оптимального потребления кофеина для повышения бдительности военнослужащих при вынужденном отсутствии сна. Система выдает персонализированные предложения -алгоритм о дозировке кофеина на основе физических параметров конкретного человека в разное время суток.
Хотя эта технология разрабатывалась для армии, она вполне может найти свое применение и «на гражданке». Уже разрабатывается приложение для смартфона, предоставляющее пользователям персональные стратегии дозировки кофеина. Оно «изучает» их привычки, регистрирует данные во время занятий фитнесом, чтобы сформировать оптимальный график потребления кофе при высоких физических нагрузках.
«Наш алгоритм — это первый количественный инструмент, обеспечивающий оптимальную и безопасную индивидуальную дозировку кофеина, — поясняет руководитель исследовательского проекта Жак Рейфман, — Он позволит максимально сосредотачиваться и сохранять внимание при вынужденном дефиците сна».
TechCult: последние новости
Новая технология превратит атмосферный углекислый газ в ценные углеродные нанотрубки Во Франции разработали идеальный виртуальный труп для обучения будущих врачей Тараканье молоко выдвигают на роль суперпродукта
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему анальный секс — это не страшно8
Муцениеце поставила точку в истории с расставанием
Шнуров назвал причину своего третьего развода2
Эти красавицы засветились обнаженными на пляже
Свадебные наряды лесбиянок посеяли раздор в Сети
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
06:09
Как предотвратить развитие рака
Здоровье
04:04
Чем опасен сон на боку, животе и спине
Здоровье
03:44
Эти красавицы засветились обнаженными на пляже
Звёзды
06:36
Самые красивые звезды-вегетарианки
Звёзды
07:30
Что вам выбрать, чтобы выжить
Психология
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение