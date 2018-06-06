Армия США разработала идеальный алгоритм потребления кофе

Недавнее исследование показало, что 85% взрослых американцев в той или иной форме ежедневно употребляют кофеин, психостимулятор, содержащийся в кофе. И тут возникает вопрос: Как часто и как именно нужно пить кофе, чтобы получить максимальный эффект? В ходе нового исследования, проведенного научным центром армии США, удалось создать алгоритм оптимального потребления кофеина для повышения бдительности военнослужащих при вынужденном отсутствии сна. Система выдает персонализированные предложения -алгоритм о дозировке кофеина на основе физических параметров конкретного человека в разное время суток.

Хотя эта технология разрабатывалась для армии, она вполне может найти свое применение и «на гражданке». Уже разрабатывается приложение для смартфона, предоставляющее пользователям персональные стратегии дозировки кофеина. Оно «изучает» их привычки, регистрирует данные во время занятий фитнесом, чтобы сформировать оптимальный график потребления кофе при высоких физических нагрузках.

«Наш алгоритм — это первый количественный инструмент, обеспечивающий оптимальную и безопасную индивидуальную дозировку кофеина, — поясняет руководитель исследовательского проекта Жак Рейфман, — Он позволит максимально сосредотачиваться и сохранять внимание при вынужденном дефиците сна».