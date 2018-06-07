Военные придумали алгоритм расчета идеальной дозы кофеина

Специалисты армии США разработали алгоритм, позволяющий рассчитать индивидуальную дозу кофеина для каждого человека, чтобы поддерживать бодрость без вреда для здоровья.

Метод расчета на основе нейросети анализирует кровяное давление, массу тела и другие параметры, подбирая время употребления и допустимое количество кофе.

Изначально технология разрабатывалась для военного применения, однако армия уже лицензирует программу для создания общедоступного коммерческого приложения, сообщают "Аргументы недели"

Предполагается, что исследование поможет увеличить производительность труда людей и их концентрацию внимания на 64 процента. В некоторых случаях доза кофеина сократится на 65 процентов, что хорошо скажется на здоровье пользователей.

Ранее испанские ученые установили дозировку кофе, которая снижает риск ранней смерти более чем на 50 процентов. Четыре чашки этого напитка в день являются профилактикой развития опасных заболеваний.