Военные атташе из других стран станут участниками Офицерского бала в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июня. / ТАСС /. Военные атташе из других стран с супругами в этом году примут участие в Большом севастопольском благотворительном офицерском балу, который пройдет в городе-герое 11 июня. Об этом в среду на пресс—конференции сообщила руководитель проекта Екатерина Графодатская.

"В этом году у нас важное событие, впервые к нам приедет делегация иностранных представителей — военных атташе со своими супругами. Таким образом с этого года Севастопольский офицерский бал смело можно назвать международным", — сказала Графодатская. Пока состав иностранных участников не разглашается.

По ее словам, в Севастополе бал проводится уже в пятый раз и в этом году будет носит название «Бегущая по волнам». «Юбилейный бал посвящен женщине, ее главным качествам — вдохновению, рождению, энергии и созидательной силе», — добавила руководитель проекта.

Также бал в этом году приурочен к трем важным для РФ датам: Дню России, который празднуется 12 июня, 235-летию города-героя Севастополя, основанному 14 июня 1753 года, и 235-летию создания Черноморского флота.

Всего на Михайловской батарее в ночь на 12 июня соберется, как и в прошлом году, порядка 200 танцевальных пар. Это офицеры Черноморского флота со своими дамами, среди которых также много военнослужащих, а также гражданские пары. Традиционно будут танцевать и пары из других регионов России.