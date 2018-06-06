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Военные атташе из других стран станут участниками Офицерского бала в Севастополе
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Военные атташе из других стран станут участниками Офицерского бала в Севастополе 

ТАСС 1 час назад
Фото: sevastopolnews.info
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Военные атташе из других стран с супругами в этом году примут участие в Большом севастопольском благотворительном офицерском балу, который пройдет в городе-герое 11 июня. Об этом в среду на пресс—конференции сообщила руководитель проекта Екатерина Графодатская.
"В этом году у нас важное событие, впервые к нам приедет делегация иностранных представителей — военных атташе со своими супругами. Таким образом с этого года Севастопольский офицерский бал смело можно назвать международным", — сказала Графодатская. Пока состав иностранных участников не разглашается.
По ее словам, в Севастополе бал проводится уже в пятый раз и в этом году будет носит название «Бегущая по волнам». «Юбилейный бал посвящен женщине, ее главным качествам — вдохновению, рождению, энергии и созидательной силе», — добавила руководитель проекта.
Также бал в этом году приурочен к трем важным для РФ датам: Дню России, который празднуется 12 июня, 235-летию города-героя Севастополя, основанному 14 июня 1753 года, и 235-летию создания Черноморского флота.
Всего на Михайловской батарее в ночь на 12 июня соберется, как и в прошлом году, порядка 200 танцевальных пар. Это офицеры Черноморского флота со своими дамами, среди которых также много военнослужащих, а также гражданские пары. Традиционно будут танцевать и пары из других регионов России.
Большой севастопольский благотворительный офицерский бал ежегодно организовывается городским сообществом «Благородное собрание Севастополя» при содействии Черноморского флота, поддержке правительств Севастополя и Республики Крым, госкорпорации «Ростех».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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