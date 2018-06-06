«Создатель» Starbucks: «Я нанял вас, потому что вы умнее, чем я. Теперь докажите это»

«Я отдаю себе отчет, что мой идеализм диссонирует с цинизмом 90-х. Но, прожив жизнь, я понял: успех не измеряется в долларах — о нем говорит то, какой дорогой вы идете». Яркие цитаты Говарда Шульца . Председатель совета директоров и бывший СЕО Starbucks Говард Шульц покидает свой пост после более 30 лет работы. Возможно, он станет новым кандидатом в президенты США. За годы руководства Шульца Starbucks из маленькой локальной сети вырос в мировую корпорацию стоимостью почти $80 млрд

В 2008 году бизнесмена выпустил книгу «Влейте в нее свое сердце. Как чашка за чашкой строилась Starbucks», в которой Шульц рассказал, как начинался его бизнес, что он понял за 30 лет работы и почему кофе в Starbucks — особенный. DK.RU выбрал цитаты из книги: о бизнесе, жизни и, конечно, о кофе.

О бизнесе

— В нашем постоянно меняющемся обществе самые мощные и долгоживущие бренды строятся от чистого сердца. Они искренни и устойчивы. Их фундамент прочнее других, потому что их укрепляет сила человеческого духа, а не рекламная кампания. Долго живут только компании, обладающие оригинальностью, неподдельностью.

— Бизнес учит, чего могут добиться люди, когда работают вместе. Один человек может сделать только какую-то часть работы. Но если он собирает вокруг себя компанию людей, приверженных тем же целям, если он оживляет и вдохновляет их и попадает в такт их внутреннему ритму, они могут вместе творить чудеса.

Победа гораздо более значима, когда она — результат не усилий отдельного человека, а совместных достижений многих. Эйфория долго длится только тогда, когда все участники следуют за своим сердцем, выигрывая не только ради себя самих, но и ради других.

— Если вы хотите построить великое предприятие, придется набраться смелости. Мечтая о чем-то малом, вы никогда не преуспеете в большом. Для многих людей достаточно и малого. Но если вы хотите, чтобы мир заметил вас, чтобы ваше творение жило в веках, дерзайте. Кому нужна мечта, до которой можно дотянуться рукой?

— Когда вы начинаете свое дело, любого размера, чрезвычайно важно осознавать, что процесс продлится дольше и будет стоить больше, чем вы предполагаете вначале. Если ваш план смел, то имейте ввиду, что временно вам придется вкладывать больше, чем вы будете зарабатывать, даже если продажи начнут стремительно расти. Если вы наймете опытных директоров, построите производственные мощности, намного превышающие текущие потребности, и сформулируете четкую стратегию, как пережить трудный период, тогда момент, когда компания перейдет на более высокую ступень развития, не застанет вас врасплох.

Мы просто не знали, что это невозможно сделать, поэтому сделали.

— Я отдаю себе отчет, что мой безудержный идеализм диссонирует с цинизмом 1990-х. Скептицизм стал синонимом искушенности, а красноречие принимается за ум.

— Я нанял вас, потому что вы умнее, чем я. Теперь идите и докажите это.

О жизни

— Если вы говорите, что у вас никогда не было шанса, возможно, вы им просто не воспользовались.

— Ребенком я боялся смотреть в хрустальный шар. Прожив полжизни, я осознал, что во власти каждого человека изменить то, что мы видим в этом шаре. Если мы представляем себе это, планируем, действуем по этому плану с умом, мы можем пожелать исполнения самых невероятных дел. Но мы должны быть уверены в том, что это видение стоит претворять в жизнь. Чем благороднее цель, тем благодарнее труд. Успех не следует измерять в долларах — о нем говорит то, какой дорогой вы идете, и как велико ваше сердце в конце пути.

Если рассматривать бабочку, исходя из законов аэродинамики, она не должна уметь летать. Но бабочка этого не знает, потому и летает.

— Неудача вполне может настигнуть вас неожиданно, но удача приходит лишь к тем, кто ее планирует.

— Мы часто подвергаемся такому давлению со стороны друзей, семьи, коллег, заставляющих нас пойти легким путем, последовать общепринятой истине, что трудно иногда не поддаться, не принять статус кво и делать то, чего ждут другие. Но если вы действительно верите в себя, в свою мечту — нужно просто делать все возможное, чтобы воплотить свое видение в реальность. Великие свершения не бывают случайными.

— Разница между превосходным, средним и паршивым в любой работе, в основном, в степени воображения и пыла, чтобы ежедневно создавать себя заново.

О кофе

— Подумайте о кофе как о музыкальном диске. Можно слушать его в специальной комнате для прослушивания, которую вы обустроили специально для этой цели в подвале дома, где нет отвлекающих звуков, где можно надеть наушники и услышать партию струнных или гобоев, или попытаться расслышать каждый маленький щелчок или скрип ногтя Эрика Клэптона об гитару. Другое дело — вставить его в проигрыватель в машине, открыть все окна и начать орать во всю глотку. Музыка та же, а подход другой.

В этическом вакууме этой эпохи люди жаждут, чтобы их вдохновляли. Даже если это только кино, или телепрограмма, или чашка превосходного кофе, им нужна передышка от той негативной суеты, которая заполоняет все. Когда вы входите в театр или выбираете хорошую книгу, это значит, что вам просто нужно передохнуть.

— Когда пять миллионов человек в неделю ищут кофейню Старбакс и ждут в очереди, чтобы выпить эспрессо, когда посетители возвращаются несколько раз в неделю, они приходят не просто за кофе. Они приходят за ощущениями, которые испытывают, когда находятся там. И эти ощущения прямо связаны с тем, что мы отказываемся работать так, как работают многие другие. Мы не устаём надеяться на то, что есть способ получше.

Мы не наполняем людские животы, мы наполняем их души.

— Мы с Дейвом всегда возвращались на обед в кофейню. Платили без скидок, поедали и выпивали огромное количество еды и кофе, чтобы потенциальные инвесторы видели, насколько высоки показатели продаж. Эта традиция не умерла, мы до сих пор платим полную цену во всех кофейнях Старбакс, когда заглядываем с визитом.

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