Преображение в колонии: осужденные девушки из тюменской ИК-13 сменили тюремную робу на платье

В предпоследний день весны у женщин из тобольской исправительной колонии — праздник. У них проходит конкурс красоты. Атмосфера немного нервная — переживает даже руководство. В этом году условия для участниц изменили и никто не знал, как девушки справятся с новыми завышенными требованиями. Конкурс сделали более интеллектуальным — конкурсанткам нужно было выбрать страну и представить её.

Парикмахера нашли и попросили поработать на конкурсе в колонии общественники

ИК-13 — небольшая колония неподалеку от исторического центра, зажата между жилым домом и историческим разваливающимся зданием. Во дворе колонии пусто — все или работают, или заняты подготовкой, да и разгуливать по территории просто так нельзя.

В день конкурса попасть к визажисту могли все желающие. В колонии декоративной косметикой обычно не пользуются

В холле у актового зала наоборот многолюдно. Здесь толпятся девушки, кто-то уже переоделся из тюремной формы в платье, а кто-то дожидается, пока освободится визажист.

— Глаза мне можно поярче сделать? — обращается одна из девушек.

— А меня можно накрасить? — включается в разговор ее соседка.

Спокойными себя чувствуют только парикмахер, методично укладывающая локоны конкурсантке, и визажист, взмахивающая кисточками. Осужденные девушки мечутся — ищут, где оставили свои костюмы и платья, проверяют готовность декораций и элементов, репетируют выступления.

Танцам можно научиться и в колонии. Женщины самоорганизовываются и учат друг друга

За несколько минут до начала конкурса в зале собираются осужденные — каждый из отрядов выдвинул на конкурс одну девушку, и теперь все пришли поддержать её. Актовый зал, как и сама колония, небольшой, вмещает всего несколько десятков человек. Места попытались поделить поровну между представителями всех отрядов, чтобы каждая из четырех участниц чувствовала поддержку. Оказалось, что деление не очень эффективно — весь зал болел за каждую из девушек, не деля на свою или чужую.

Роли мужчин на конкурсе исполняли женщины

Кликайте на фотографии ниже, чтобы посмотреть, как одежда изменила девушек.

Гульшат, 30 лет //

В своем образе Гульшат воплотила Россию. Девушка очень волновалась во время выступления, немного забыла слова, но аплодисменты компенсировали заминку.

Жюри присудило ей титул «Мисс вдохновение».

Ирина, 31 год //

Зажигательные танцы, стук кастаньет и самодельное платье. Выбор Ирины пал на солнечную Испанию. Для конкурса девушка даже разучила фламенко. За старания и хорошую проработку образа Ирина стала «Мисс нежность».

Камилла, 32 года

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Темноволосая Камилла превратилась в турецкую принцессу и даже удивила всех исполнением танца живота. Жюри присудило конкурсантке титул «Мисс совершенство».

Рубина, 25 лет //

Превратиться из русской в индуску? Легко! Рубине сшили сари в колонии, нашелся и мастер по росписи хной, сделавший традиционный рисунок на руке. Удивить жюри удалось и индийским танцем. За артистичность и раскованность девушка получила главный титул — «Мисс весна».

Жюри с участницами конкурса

Руководит колонией Александр Биттель. Под его присмотром свой срок отбывают 267 женщин. Более половины осуждены за наркопреступления