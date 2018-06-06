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Коллекция фотографий Виндзоров выставлена на аукцион в Англии за $13 тысяч
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Коллекция фотографий Виндзоров выставлена на аукцион в Англии за $13 тысяч 

ТАСС 32 минуты назад
ЛОНДОН, 6 июня. /ТАСС/. Коллекция редких фотографий принцессы Дианы (1961-1997), младшей сестры королевы Великобритании Елизаветы II — принцессы Маргарет (1930 — 2002), других представителей королевской семьи, сделанных на протяжении десятилетий фотографом с сербскими корнями, выставлена на аукцион в Англии за £10 тыс. (более $13 тыс.).
Образ «народной принцессы» раскрывают фотографии, сделанные через год после ее свадьбы с принцем Чарльзом. Снимки белокурой Дианы в голубом кардигане были использованы для выпуска серии почтовых марок по случаю ее 21-летия. В новом свете на неофициальных фото предстает и принцесса Маргарет, молодая красивая женщина с сыном Дэвидом. Один из ее снимков сделан в шотландском замке Балморал в начале 1950-х годов.
Автор снимков — Джон Скот. Его настоящее имя — Васса Войнович. Он был родом из аристократической семьи, владел 10-ю языками, и покинул Сербию во время Второй мировой войны после оккупации ее нацистами. В Первую мировую в возрасте всего 17 лет ему довелось командовать ротой.
"Фотоматериалы о жизни представителей британской королевской семьи вызывают большой интерес с учетом ее привлекательности в Великобритании и других частях мира, — приводит слова аукциониста Дэвида Лея газета Daily Express. — А тут целый архив об их жизни на протяжении нескольких десятилетий".
Торги пройдут 14 июня.
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