Накрываем стол в саду или на веранде: 44 идеи для вдохновения

Собираетесь ли вы устроить обед на открытой дачной веранде или планируете вынести стол прямо в сад, главным и лучшим антуражем для вашей трапезы станет окружающая вас летняя зелень, деревья и клумбы. Поэтому, даже задумывая важное торжество, вам не придётся сильно ломать голову над затейливыми украшениями и богатой сервировкой. Природа диктует свои правила: лучшим выбором для трапезы на открытом воздухе станут простые, ясные, свежие решения.

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Текстиль

Выбирая скатерть и салфетки для застолья, остановитесь на натуральных тканях, в идеале это — хлопок или лён. Тут ни к чему будут роскошная вышивка, слишком тонкое кружево, чересчур яркие насыщенные цвета. Если вы планируете торжественный обед, праздничный стол можно украсить белым достаточно тонким текстилем, например, скатертью и салфетками из качественного хлопка. Для более простого застолья подойдут также ткани с более грубой фактурой, близкой к натуральной: неокрашенный лён, плотный хлопок, однотонный, с цветочным узором, в полоску или клетку. Выбирайте скатерть не слишком длинную и широкую, также можно ограничиться дорожкой, постеленной вдоль стола, или только салфетками. Если вы планируете ужин, а вечер обещает быть нежарким, можно позаботиться о пледах.

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Простые формы, классические цвета, отсутствие лишних декоративных элементов — лучший выбор для трапезы в саду. Дорогой фарфоровый сервиз, богато украшенный росписью и позолотой, лучше приберечь для обеда в помещении. На столе, накрытом на воздухе, лучше будет смотреться более лаконичная посуда: белые тарелки, приборы с минимальным декором, прозрачные бокалы.

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Вазы с ягодами и фруктами и букеты цветов, садовых или полевых, или веточек дерева — отличное украшение стола для летней трапезы. Букеты вы можете подобрать и составить внимательно и аккуратно, а можете просто подрезать цветы и поставить их в вазу — некоторая небрежность будет выглядеть естественно и придаст декору непосредственность и очарование. Цветами также можно украсить кольца для салфеток или положить по маленькому букету или цветку для каждого гостя. Карточки для гостей можно вырезать в форме цветка или листочка. Для вечерней трапезы будут хороши свечи на столе или гирлянды из лампочек над ним.

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