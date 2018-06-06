Ещё
Накрываем стол в саду или на веранде: 44 идеи для вдохновения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Накрываем стол в саду или на веранде: 44 идеи для вдохновения 

BurdaStyle.ru 28 минут назад
Фото: BurdaStyle.ru
Собираетесь ли вы устроить обед на открытой дачной веранде или планируете вынести стол прямо в сад, главным и лучшим антуражем для вашей трапезы станет окружающая вас летняя зелень, деревья и клумбы. Поэтому, даже задумывая важное торжество, вам не придётся сильно ломать голову над затейливыми украшениями и богатой сервировкой. Природа диктует свои правила: лучшим выбором для трапезы на открытом воздухе станут простые, ясные, свежие решения.
Фото: @flor.vaz1
Текстиль
Выбирая скатерть и салфетки для застолья, остановитесь на натуральных тканях, в идеале это — хлопок или лён. Тут ни к чему будут роскошная вышивка, слишком тонкое кружево, чересчур яркие насыщенные цвета. Если вы планируете торжественный обед, праздничный стол можно украсить белым достаточно тонким текстилем, например, скатертью и салфетками из качественного хлопка. Для более простого застолья подойдут также ткани с более грубой фактурой, близкой к натуральной: неокрашенный лён, плотный хлопок, однотонный, с цветочным узором, в полоску или клетку. Выбирайте скатерть не слишком длинную и широкую, также можно ограничиться дорожкой, постеленной вдоль стола, или только салфетками. Если вы планируете ужин, а вечер обещает быть нежарким, можно позаботиться о пледах.
Фото: @bespokecountryweddings
Фото: @thefarmgate
Фото: @larafabmenu
Фото: @flowersliving
Фото: @vikjellgren
Фото: @weloveteaparty
Фото: @tabledecor_rj  Фото: @t. m006
Фото: @designimports
Фото: @thefarmgate
Фото: @thepartymartyr
Фото: @ale.accebbi
Фото: @tabledecor_rj  Фото: @tabledecor_rj  Фото: @tabledecor_rj  Посуда
Простые формы, классические цвета, отсутствие лишних декоративных элементов — лучший выбор для трапезы в саду. Дорогой фарфоровый сервиз, богато украшенный росписью и позолотой, лучше приберечь для обеда в помещении. На столе, накрытом на воздухе, лучше будет смотреться более лаконичная посуда: белые тарелки, приборы с минимальным декором, прозрачные бокалы.
Фото: @methemiddleone_blog
Фото: @flowersliving
Фото: @mysplendidliving
Фото: @tuscanylovesweddings
Фото: @sarapetitchou
Фото: @despinasway
Фото: @negro_ricevimenti
Фото: @vizi_e_delizie
Фото: @masseria_prosperi
Фото: @tabledecor_rj  Фото: @tabledecor_rj  Декор
Вазы с ягодами и фруктами и букеты цветов, садовых или полевых, или веточек дерева — отличное украшение стола для летней трапезы. Букеты вы можете подобрать и составить внимательно и аккуратно, а можете просто подрезать цветы и поставить их в вазу — некоторая небрежность будет выглядеть естественно и придаст декору непосредственность и очарование. Цветами также можно украсить кольца для салфеток или положить по маленькому букету или цветку для каждого гостя. Карточки для гостей можно вырезать в форме цветка или листочка. Для вечерней трапезы будут хороши свечи на столе или гирлянды из лампочек над ним.
Фото: @vaniascalamandredecor
Фото: @happyhappynester
Фото: @giarola25.2  Фото: @patiences_patterns
Фото: @broadviewevents
Фото: @silverandmoss
Фото: @tebbeyandco
Фото: @familleribeaucourt
Фото: @fbitalianproperties
Фото: @graceeverymorning
Фото: @violagigli
Фото: @zenzerobiocatering
Фото: @frenchgardenhouse
Фото: @greta_sagona
Фото: @pigmeome
Фото: @tabledecor_rj  Фото: @tabledecor_rj
BurdaStyle.ru: последние новости
10 способов необычного использования магнита + видео с «магнитными лайфхаками» Что такое fabric manipulation? Что такое зентангл, как ему научиться и как его применять в рукоделии?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему анальный секс — это не страшно8
Муцениеце поставила точку в истории с расставанием
Шнуров назвал причину своего третьего развода2
Эти красавицы засветились обнаженными на пляже
Королева вовремя сменила партнера9
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
06:09
Как предотвратить развитие рака
Здоровье
04:04
Чем опасен сон на боку, животе и спине
Здоровье
03:44
Эти красавицы засветились обнаженными на пляже
Звёзды
06:36
Самые красивые звезды-вегетарианки
Звёзды
07:30
Что вам выбрать, чтобы выжить
Психология
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение