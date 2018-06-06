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6 признаков того, что вы слишком самокритичны
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6 признаков того, что вы слишком самокритичны 

Harper’s Bazaar 26 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вы всегда и во всем обвиняете только себя. У особенно рьяных любителей самобичевания доходит до абсурда: они запросто могут начать корить себя за то, что пошел дождь или, скажем, задержался рейс. Запомните: есть обстоятельства, которые от вас не зависят.
Вы боитесь высказать собственное мнение. И дело здесь не в стеснительности: вы просто сами не верите в то, что оно может быть стоящим.
А вот на критику со стороны вы реагируете очень резко. Психологи отмечают интересную тенденцию: многие люди готовы сами себя ругать сколько угодно, но другим не позволят (даже если замечания на все 100% справедливые).
Вы никогда не просите о помощи ("А вдруг все подумают, что я ни на что не гожусь?!"). Излишняя самокритичность — это в первую очередь комплексы и неуверенность в себе.
Вы часто сравниваете себя с другими, причем совсем не в свою пользу. Но вот стоит кому-то сделать вам комплимент, как вы сразу начинаете за него оправдываться.
Ну и наконец, последнее. Вы концентрируетесь исключительно на своих ошибках. Достижения при этом отходят на второй план. Психолог Мария Долинова уверяет: если не начать хвалить самих себя, успеха в жизни будет добиться труднее. «Лучше даже выписывать свои победы в отдельный блокнот, — советует она. — Сначала будет непривычно, но зато потом вы точно втянетесь и начнете совершенно по-другому оценивать свою жизнь».
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