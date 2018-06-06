23-летняя дочь Абрамовича в эффектном наряде повеселилась на собственном выпускном

Дочь Романа Абрамовича , рожденная в браке с Ириной Абрамович, живет в Англии уже 15 лет, с 2003 года. На днях, судя по фотографиям в соцсетях, девушка успешно окончила престижный колледж Royal Holloway Лондонского университета. На выпускном она появилась в эффектном вечернем платье черного цвета с глубоким разрезом от бедра. Выглядела 23-летняя Софья, нужно сказать, роскошно.

Добавим, что кроме всего прочего, дочь Романа Абрамовича увлекается конным спортом. Она часто участвует и выигрывает соревнования как в России, так и за ее пределами. Что же касается отца девушки, не так давно ему было отказано в британской визе, поэтому, чтобы, в том числе навещать дочь, бизнесмену потребовалось получать гражданство Израиля, с которым у Великобритании установлен безвизовый режим.

23-летняя Софья Абрамович окончила престижный коледж в Лондоне/Фото:instagram.com/sofiaabramovich