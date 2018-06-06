Ещё
23-летняя дочь Абрамовича в эффектном наряде повеселилась на собственном выпускном
Далее:
Читайте также:
Ещё

23-летняя дочь Абрамовича в эффектном наряде повеселилась на собственном выпускном 

Teleprogramma.pro 24 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Дочь Романа Абрамовича, рожденная в браке с Ириной Абрамович, живет в Англии уже 15 лет, с 2003 года. На днях, судя по фотографиям в соцсетях, девушка успешно окончила престижный колледж Royal Holloway Лондонского университета. На выпускном она появилась в эффектном вечернем платье черного цвета с глубоким разрезом от бедра. Выглядела 23-летняя Софья, нужно сказать, роскошно.
Добавим, что кроме всего прочего, дочь Романа Абрамовича увлекается конным спортом. Она часто участвует и выигрывает соревнования как в России, так и за ее пределами. Что же касается отца девушки, не так давно ему было отказано в британской визе, поэтому, чтобы, в том числе навещать дочь, бизнесмену потребовалось получать гражданство Израиля, с которым у Великобритании установлен безвизовый режим.
23-летняя Софья Абрамович окончила престижный коледж в Лондоне/Фото:instagram.com/sofiaabramovich
Напомним, что со второй женой Ириной Роман Абрамович развелся в 2007 году. В этих отношениях у него родились пятеро детей: трое сыновей и две дочери. Гражданский брак с галеристкой и it-girl Дарьей Жуковой, увы, также распался. Супруги объявили о своем расставании летом прошлого года.
Teleprogramma.pro: последние новости
Победительница шоу «Холостяк» рассказала о борьбе с дефектом речи Звезда «Дома-2» решилась на отчаянные меры ради спасения от рака Анна Седокова эффектно обнажилась, но лишилась талии
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему анальный секс — это не страшно8
Муцениеце поставила точку в истории с расставанием
Шнуров назвал причину своего третьего развода2
Эти красавицы засветились обнаженными на пляже
Свадебные наряды лесбиянок посеяли раздор в Сети
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
06:09
Как предотвратить развитие рака
Здоровье
04:04
Чем опасен сон на боку, животе и спине
Здоровье
03:44
Эти красавицы засветились обнаженными на пляже
Звёзды
06:36
Самые красивые звезды-вегетарианки
Звёзды
07:30
Что вам выбрать, чтобы выжить
Психология
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение