Екатерина Гордон жестко высказалась о разводе Миланы и Александра Кержаковых

Правозащитница уверена: футболист попытается добиться единоличной опеки над маленьким сыном.

Напомним, некоторое время назад в личном блоге Милана Кержакова отметила, что давно не состоит в отношениях с экс-супругом, а также назвала его падшим человеком, не достойным ее уважения. После этого женщина «пропала» из социальных сетей, а в комментариях на ее страничке и в желтой прессе стали появляться слухи о том, что она якобы лежит в наркологической клинике. Именно на эту ситуацию отреагировала Катя Гордон

«Сценарий Кержакова» — именно так, быть может, в юриспруденции назовут идеальный для мужчины развод с определением места жительства детей с ним и наркологическим скандалом вокруг супруги…

«Несколько лет назад я лично и моя компания пытались сделать хоть что-то, чтобы бывшая жена Александра — Катя Сафронова — видела своего малолетнего сынишку… Ограничили Катю в правах потому, что, по мнению стороны Кержакова, она была опасным беспробудным наркоманом… Мы же, всей командой во главе с Катей, готовы были писать перед встречей с ребёнком на тест, встречаться с малышом в присутствии психолога… Мы приносили в суд справки о чистоте за год, требовали эксперта…

Несмотря на то, что ограничивают в правах родителя по закону на 6 месяцев, волшебным образом ограничение Сафроновой в родительских правах длится, и длится, и длится… И глухота питерской судьи создавала у меня ощущение, что в этом процессе не все так просто и открыто. Кержаков был неумолим и зол — на личной встрече со мной вёл себя насыщено и странно… Катя сдалась… хотя мы хотели воевать дальше. Осуждать ее трудно — столько грязи и стресса мало кто испытал. На данный момент Сафронова, которая, кстати, жива — здорова и отлично выглядит, не видела сына 4 года…» — продолжила свое выступление Екатерина Гордон.

«Так вот: Кержаков во время баталий с Сафроновой удачно женился на дочке Тюльпанова (сенатора, на секундочку) Милане. Здоровая, молодая, с хорошим образованием… Но что-то в семье Кержакова снова пошло не так, и от ювелирного магазина до нарколожки и для Миланы путь оказался заказан (пресса пишет, что Милана тоже проходит курс лечения от наркотиков)», — отмечает правозащитница.

По мнению Кати Гордон, такое совпадение крайне подозрительно: «Смотрите, тот же сценарий: накануне развода возникает большой нарко-скандал с бывшей Кержакова, а наркозависимость — это железное основание для лишения родительских прав. Кержаков весь в белом — я лично была свидетелем того, что отменили съемку шоу на федеральном канале, сославшись на давление со стороны юристов Кержакова… В прессу идёт вброс о Милане…» — обрисовывает ситуацию Катерина Гордон.

Как предполагает звезда, юристы футболиста вновь пытаются отработать «классическую для многих богатых влиятельных людей схему».

Нарколожка — утечка информации об анонимном лечении — развод — определение места жительства детей с папой и никаких алиментных обязательств. Надеюсь, я не права… А советы всем читающим просты: во-первых, никогда не смейтесь над тяжелой участью прежней женщины вашего мужчины, а лучше делайте трезвые выводы о нем, и во-вторых, аккуратнее с предложениями полечиться или сходить к психиатру со стороны супруга в конфликтное время перед разводом.

В завершение колонки Катя Гордон отметила, что после смерти своего отца Милана Кержакова связалась с ней и сообщила, что хочет помочь Кате Сафроновой увидеться с сыном от Александра Кержакова. «Встреча не получилась… Но я услышала грустного человека, который искренне хотел помочь. Пусть этот маленький штрих к портрету Миланы… Давайте быть добрее», — завершила свою публикацию правозащитница.