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Участники мастер-класса на Лермонтовском проспекте создали своими руками открытки
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Участники мастер-класса на Лермонтовском проспекте создали своими руками открытки 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В Культурном центре «Лидер» на Лермонтовском проспекте состоялся первый из летнего цикла мастер-класс по скрапбукингу. Дети научились создавать оригинальные открытки.
— Прежде чем приступить непосредственно к изготовлению поделок, гости посмотрели познавательную презентацию о различных видах скрапбукинга, познакомились с американским и европейским стилями, узнали, как выглядит винтаж, шебби шик, «чисто и просто», «фристайл» и многое другое. Полезной в предстоящей работе стала информация о цветовых гаммах, аксессуарах и декоре, — рассказали в «Лидере».
На первом мастер-классе участникам было предложено создать открытку, на которой можно было разместить любые понравившиеся детали, что помогло поделке стать по-настоящему индивидуальной.
Напоминаем, что мастер-классы по скрапбукингу будут проходить в культурном центре «Лидер» на протяжении июня и июля. (ск)
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