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Больше шестисот выпускников школ Ноябрьска написали ЕГЭ по русскому языку
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Больше шестисот выпускников школ Ноябрьска написали ЕГЭ по русскому языку 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Аттестация проходила на базе седьмой, девятой, двенадцатой школ и в микрорайоне Вынгапуровском.
На прохождение теста давалось три с половиной часа. Детям с ограниченными возможностями здоровья — на полтора часа больше. В этом году в процедуре проведения аттестации есть новшества: теперь полный комплект экзаменационных материалов распечатывают в аудиториях в присутствии детей. Как школьники написали ЕГЭ по русскому языку, будет известно 21 июня, апелляцию несогласные с результатами могут подать до 26 июня.
Добавим, всего на Ямале госэкзамен по русскому языку сегодня написали больше трех тысяч человек. Этот предмет является обязательным, его результаты влияют на получение аттестата: минимальный порог — 24 балла, для поступления в вуз необходимо набрать не менее 36 баллов.
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