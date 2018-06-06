Двухмесячный постоялец зооприюта в Восточном Дегунине по кличке Данте ищет семью

Волонтеры приюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине ищут семью для двухмесячного котенка по кличке Данте. Как сообщила куратор зооприюта Елена Лысенко, Данте уже прошел обработку от паразитов и сейчас готовится к первой прививке.

— Данте — очаровательный котенок, но его будущим хозяевам важно помнить, что животное — это не игрушка, и только от них зависит, каким он вырастет, — поделилась Лысенко. — Сейчас котенок еще не до конца проявил свой характер, но он уже активен, игрив и пытается подчинить себе людей и все предметы интерьера.

Она также отметила, что котенок отдается безвозмездно по договору, предусматривающему возможность ненавязчивого отслеживания его дальнейшей судьбы. Чтобы забрать Данте домой, необходимо связаться с волонтерами приюта по одному из телефонов: 8 (926) 600-70-39 (Елена), 8 (916) 731-59-60 (Ирина). (мю)