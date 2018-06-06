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Альбина Джанабаева затмила Надежду Бабкину в эфире «Модного приговора»
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Альбина Джанабаева затмила Надежду Бабкину в эфире «Модного приговора» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
5 июня певица и супруга Валерия Меладзе опубликовала в микроблоге фотографию, сделанную в студии «Модного приговора», в подписи к снимку Альбина Джанабаева объяснила, что какое-то время будет заменять Надежду Бабкину и защищать героинь программы от строгих критиков. Для съемок первого выпуска певица выбрала элегантный брючный костюм алого цвета, который эффектно подчеркнул ее стройную фигуру.
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В комментариях к публикации пользователи пришли к выводу, что, несмотря на то, что умудренная опытом коллега Джанабаевой всегда выглядит стильно, на этот раз Альбине удалось перещеголять Бабкину. «Шикарны, эффектны, блеск…», «Красивая, тактичная, эффектная», «Говорят, что темные помады старят, но это не тот случай! Очень красиво и гармонично», «Посмотрела передачу с вами… Я и не знала, что вы такая очаровательная и веселая», — обсуждали пользователи соцсети.
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Впрочем, были и те, кто считает, что Бабкина в роли защитницы смотрелась лучше Джанабаевой. А кому отдаете предпочтение вы?
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