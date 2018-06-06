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Чукотская газировка из шикши заменит иностранные аналоги
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Чукотская газировка из шикши заменит иностранные аналоги 

Гастроном 1 час назад
Фото: Гастроном
На Чукотке серьезно решили подойти к вопросу импортозамещения и вместо иностранных вредных газировок наладить выпуск своего полезного лимонада. Для производства сладкой газированной воды на Чукотке будут использоваться местные ягоды — шикша (водяника), брусника и голубика. Их «Чукотская оптовая компания» закупает у местного населения.
По словам заместителя директора компании Олега Губиева, уже давно разработаны рецепты газированной воды из местной ягоды и подготовлено необходимое оборудование. «Как только нам начнут сдавать сырье, а это будет ближе к концу лета, сразу начнем производство. В этом году мы успеем наладить продажу воды только в Анадыре, Эгвекиноте и Беринговском, а в следующем году будем возить и в другие районы Чукотки», — рассказывает он.
Компания также планирует восстановить производство варенья из северных ягод. Но это уже более дальняя перспектива.
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