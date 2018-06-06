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В Самаре начали разливать квас в «мундиальные» бутылки в форме футбольного мяча
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В Самаре начали разливать квас в «мундиальные» бутылки в форме футбольного мяча 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В среду, 6 июня, самарцев порадовали продавцы разливного кваса. У них появились «мундиальные» литровые бутылки. Об этом 63.ru рассказали сами горожане.
— Покупаю литр кваса, а мне его наливают в забавную пластиковую тару в форме футбольного мяча! Продавщица сказала, что «мундиальные» бутылки ей привезли сегодня утром впервые, — поведала одна из жительниц города. — Ещё женщина пожаловалась, что такие бутылки-мячи неудобно хранить. У неё над прилавком открытый шкафчик, типа антресолей, и они оттуда выпадают.
Цена кваса при этом не изменилась: 55 рублей за литр напитка вместе с бутылкой.
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