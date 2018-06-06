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В Липецке пропала без вести 82-летняя пенсионерка
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В Липецке пропала без вести 82-летняя пенсионерка 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут без вести пропавшую Римму Архипову (Писареву).
82-летняя пенсионерка ушла из дома в 14.00 5 июня в неизвестном направлении. Приметы женщины: рост 165 см, худощавое телосложение, седые до плеч волосы, светло-серые глаза.
Пенсионерка была одета в светло-серую куртку, коричневую юбку ниже колен, темно-коричневые закрытые туфли, цветную косынку. При себе у нее была синяя спортивная сумка.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пенсионерки, просят сообщить любую информацию по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
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