В Липецке пропала без вести 82-летняя пенсионерка

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут без вести пропавшую Римму Архипову (Писареву).

82-летняя пенсионерка ушла из дома в 14.00 5 июня в неизвестном направлении. Приметы женщины: рост 165 см, худощавое телосложение, седые до плеч волосы, светло-серые глаза.

Пенсионерка была одета в светло-серую куртку, коричневую юбку ниже колен, темно-коричневые закрытые туфли, цветную косынку. При себе у нее была синяя спортивная сумка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пенсионерки, просят сообщить любую информацию по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.